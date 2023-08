Mondiali Vela: quando e dove vedere le gare in streaming

Venerdì 11 agosto 2023 inzieranno i Mondiali di Vela per le Classi Olimpiche 2023 che si concluderanno domenica 20 agosto 2023. Un appuntamento particolarmente sentito e importante che tutti gli appassionati di sport non vedono l’ora di seguire. Anche questa volta è il periodo estivo a fare da cornice a questo evento. Ecco perché molti potrebbero essere in vacanza, anche all’estero, durante le dirette.

I Campionati Mondiali di Vela si svolgeranno a The Hague, nei Paesi Bassi. Ma dove è possibile vedere le gare in streaming? Sul canale YuoTube di World Sailing verrà trasmesso l’evento in diretta integralmente. Mentre su Eurosport, Discovery+ e NOW TV saranno garantiti ai telespettatori le Medal Race.

Mondiali Vela 2023: il calendario completo

Venerdì 11 agosto 2023

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Dinghy misto a due

Regate: Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne, Dinghy misto a due, Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica)

Riserva: Skiff uomini, Skiff donne, 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne, Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, 2.4m OD (Classe Paralimpica), Rs Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Multihull misto, Hansa 303 (Classe Paralimpica)

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Skiff uomini, Skiff donne, Dinghy misto a due, Multihull misto

Regate Medaglie: Hansa 303 (Classe Paralimpica), 2.4m OD (Classe Paralimpica), RS Venture Keel (Classe Paralimpica)

Riserva: Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Dinghy misto a due, Multihull misto

Riserva: Skiff uomini, Skiff donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne, Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Skiff uomini, Skiff donne

Regate: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne

Riserva: Dinghy uomini, Dinghy donne

Regate Medaglie: Dinghy uomini, Dinghy donne

Riserva Medaglie: Windsurf uomini, Windsurf donne, Kite uomini, Kite donne

