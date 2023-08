Modem Asus di prima categoria ad un PREZZO FOLLE su Amazon (-43%!)

Se stai cercando un modem router che ti offra non solo una velocità di connessione eccellente ma anche una flessibilità e stabilità senza precedenti, l’ASUS DSL-AC88U potrebbe essere la scelta giusta per te. Con uno sconto notevole del 43%, ora disponibile a soli 159,99€ rispetto al prezzo originale di 278,90€, rappresenta un’occasione da non perdere.

Grazie alla tecnologia NitroQAMTM (1024-QAM), l’ASUS DSL-AC88U offre una velocità combinata che raggiunge i 3167Mbps, ideale per streaming di alta qualità, gaming e altre attività ad alta intensità di banda.

Questo dispositivo è pronto per il futuro, supportando vari standard tra cui ADSL, ADSL 2/2 +, VDSL2 e G.Fast. Con velocità di rete che raggiungono fino a 900Mbps, ti garantirà una connessione fluida e veloce in ogni momento. Se la tua connessione DSL dovesse avere problemi, puoi tranquillamente passare a una connessione Ethernet o 3G/4G LTE. Puoi anche utilizzare il DSL-AC88U come un router Wi-Fi standalone. Questa versatilità ti assicura che rimarrai sempre connesso.

Equipaggiato con quattro antenne di trasmissione e ricezione (4T4R), puoi aspettarti una copertura Wi-Fi potente e stabile. Inoltre, con la tecnologia AiRadar Beamforming, il segnale Wi-Fi viene diretto verso i dispositivi, garantendo una connessione rapida e affidabile.

L’ASUS DSL-AC88U è la soluzione ideale per chi cerca una connessione veloce, stabile e versatile. Sia che tu stia guardando film in streaming, giocando online o lavorando da casa, questo modem router ti garantirà una connessione impeccabile. E con un prezzo così scontato, è il momento perfetto per fare l’upgrade della tua connessione domestica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.