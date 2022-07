Xiaomi, i device incompatibili con la MIUI 14: la lista completa

Mentre Xiaomi 12T Pro è ormai quasi pronto al lancio, il team di sviluppo della MIUI è impegnato 24/7 allo sviluppo della MIUI 14 basata su Android 13 che, come scopriremo qualche riga più in basso, sarà incompatibile con un numero piuttosto corposo di dispositivi.

Sebbene la compagnia cinese sia uno degli OEM più attenti per quanto riguarda il supporto software – non ai livelli di Samsung e Google, s’intende -, purtroppo le novità presenti all’interno della MIUI 14 e più in generale le policy di aggiornamento di Xiaomi tagliano fuori alcuni dispositivi che sulla carta hanno tutte le caratteristiche per supportare Android 13.

La MIUI 14 sarà incompatibile con un numero copioso di smartphone Xiaomi

Scopriamo quali sono i device che resteranno per sempre ancorati ad Android 12 con la MIUI 13/13.5:

Xiaomi Mi 9 Mi 9 SE Mi 9 Lite Mi 9 Pro Mi 9T Mi 9T Pro Mi CC9 Mi CC9 Meitu

Redmi Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi K20 Pro Premium Redmi 10X 4G Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi Note 8 Pro Redmi 9 Redmi 9A Redmi 9AT Redmi 9i Redmi 9C

POCO POCO C3 POCO C31



Nel caso in cui il tuo attuale smartphone Xiaomi rientri all'interno della lista soprastante, l'ottimo Xiaomi 12 è in offerta su Amazon con il 13% di sconto e sarà uno tra i primissimi device a ricevere l'aggiornamento ad Android 13 con la MIUI 14 durante il Q4 di quest'anno.

