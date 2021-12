MIUI 13: ecco quando arriverà l'update sul vostro device

In attesa del grande evento di oggi vi sveliamo la timeline dell'aggiornamento alla MIUI 13. L'arrivo della nuova personalizzazione Android non solo andrà a migliorare l'esperienza utente generale, ma garantirà anche un incremento delle prestazioni in termini di fluidità del sistema e anche dell'apertura delle applicazioni.

Ecco la timeline dell'aggiornamento alla MIUI 13

Qui in basso troviamo la timeline dell'aggiornamento previsto per gli smartphone Xiaomi/Redmi e POCO, a partire dalla giornata odierna e fino al prossimo mese di maggio quando si spera verrà conclusa la fase di rilascio della nuova MIUI 13.

Smartphone che riceveranno la MIUI 13 oggi

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40+

Smartphone che riceveranno la MIUI 13 a gennaio-febbraio

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30S Ultra

Redmi Note 10 Pro 5G

Xiaomi CIVI

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Zoom

Redmi K30 5G Speed Edition

Xiaomi Mi 11T

Xiaomi Mi 11T Pro

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

Smartphone che riceveranno la MIUI 13 a marzo-maggio

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 1oi

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 11

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

POCO M4 Pro 5G

POCO X2

Smartphone che saranno aggiornati alla MIUI 13

Redmi K30 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi 9A

Redmi Note 9

Redmi 10X 4G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO M3

POCO M3 Pro

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M2 Reloaded

POCO C3

Xiaomi MIX Fold

Smartphone che riceveranno la beta della MIUI 13 oggi