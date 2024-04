Mini proiettore, super offerta: su Amazon il prezzo crolla sotto i 90€

Sei alla ricerca di un’esperienza cinematografica compatta ma potente direttamente nella comodità della tua casa? Il mini proiettore portatile Yaber E1, ora disponibile a soli 89,99€ grazie a uno sconto del 40%. Con le sue avanzate funzionalità e il design portatile, questo dispositivo è perfetto per film, videogiochi e feste, trasformando qualsiasi spazio in una sala proiezioni.

Riscattare l’offerta è facilissimo. non dovrai fare altro che cliccare sul pulsante applica che si trova sotto al prezzo del prodotto, in questo modo riscatterai un codice sconto del 40%.

Il YABER E1 spicca nel mercato per la sua eccezionale luminosità di 12000 lumen, supporto per risoluzione Full HD 1080P e un impressionante rapporto di contrasto di 15000:1. Queste caratteristiche garantiscono immagini nitide e vivide, molto più realistiche rispetto a molti altri proiettori nella stessa fascia di prezzo. Le lenti in vetro a sei strati e i chip di alta qualità prodotti in Germania ottimizzano ulteriormente la qualità dell’immagine, rendendolo ideale per gli appassionati di cinema e videogiochi.

Per quanto riguarda la connettività, il Yaber E1 è dotato di connessione Wi-Fi per uno streaming video ultra rapido e senza ritardi, essenziale per guardare film in streaming o giocare online. Il Bluetooth 5.2 aggiornato migliora la connessione con dispositivi esterni come cuffie e altoparlanti Bluetooth, rendendo l’audio altrettanto impressionante quanto il video.

Il proiettore è compatto ed estremamente leggero: pesa meno di 1kg e lo puoi infilare comodamente in qualsiasi zaino o borsa.

Il mini proiettore portatile Yaber E1 offre un’esperienza visiva di qualità superiore a un prezzo accessibile. Ti consigliamo di fare davvero in fretta, perché l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento: acquistalo subito con uno sconto del 40%!