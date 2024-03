Mini PC NiPoGi: sconto ASSURDO di oltre 100 euro

Se stai cercando un potente mini PC che non ti faccia spendere una fortuna, oggi è il giorno fortunato per te. Il mini PC NiPoGi AK1PLUS è in vendita su Amazon con uno sconto incredibile del 37%, rendendolo un’affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo speciale di soli 199,99 euro, anziché 319,00 euro.

Mini PC NiPoGi: le scorte a disposizione sono limitate

Questo straordinario mini PC è alimentato dal processore Intel Alder Lake-N100, con una velocità massima di 3,4 GHz (4C/4T), che offre prestazioni superiori del 25% rispetto al suo predecessore, l’Intel Jasper Lake N5105. Ma le sorprese non finiscono qui. Con una RAM DDR4 integrata da 16 GB e uno spazio SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB HDD o SSD M.2), questo mini PC offre non solo una potenza eccezionale, ma anche un’ampia capacità di archiviazione per tutti i tuoi file e documenti.

L’esperienza visiva è altrettanto straordinaria, grazie alla grafica Intel UHD 24EU che supporta la riproduzione di video 4K e la navigazione web senza problemi. Con la doppia porta HDMI 2.0, puoi collegare due monitor contemporaneamente, aumentando la tua produttività e rendendo il multitasking un gioco da ragazzi.

Ma non è tutto. Il NiPoGi AK1PLUS è dotato di WiFi6 e Bluetooth 5.2, garantendo un trasferimento veloce dei dati e una connettività senza soluzione di continuità. E con una serie di porte tra cui LAN 1000 Mbps, USB 3.2 Tipo A, USB 3.0 Tipo A e ingresso audio da 3,5 mm, avrai tutte le connessioni di cui hai bisogno per le tue esigenze quotidiane.

Oltre alla potenza e alla versatilità, il mini PC NiPoGi AK1PLUS è anche estremamente compatto, rendendolo ideale per qualsiasi spazio. E con la confezione che include tutto il necessario per iniziare – dal cavo HDMI al supporto VESA – non dovrai preoccuparti di nulla.

Affidabilità, prestazioni eccezionali e un prezzo incredibile: tutto ciò che desideri è ora alla tua portata con il mini PC NiPoGi AK1PLUS. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica e acquistalo subito su Amazon al prezzo incredibile di soli 199,99 euro, prima che sia troppo tardi.