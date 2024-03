Mini PC in offerta su Amazon: oggi è tuo a soli 189€

Questo avanzato Mini PC della NiPoGi è la soluzione perfetta per chi cerca un computer desktop compatto senza compromettere le prestazioni. Al prezzo speciale di 189,59€, grazie a uno sconto del 34% sul prezzo medio di 289,00€, questo Mini PC è l’opzione ideale per una vasta gamma di utilizzi.

Al cuore di questo PC troviamo l’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che spinge le prestazioni fino a 3,4 GHz. Con 4 core e 4 thread e un design a basso consumo energetico di 15 W, questo processore offre un incremento del 30% nelle prestazioni rispetto alle precedenti generazioni, assicurando una navigazione web fluida, streaming video senza intoppi e una produttività ottimale.

Con 16GB di RAM e un SSD M.2 da 512GB, si distingue per le sue capacità di archiviazione espansive e la velocità migliorata, garantendo ampio spazio per file di grandi dimensioni e una gestione efficiente delle applicazioni. La possibilità di espansione tramite un’unità SSD/HDD SATA da 2,5″ ti assicura di non rimanere mai senza spazio.

Il Mini PC supporta l’uscita video 4K UHD e permette la gestione di doppio display tramite due porte HDMI, facilitando le operazioni simultanee senza sacrificare la qualità visiva. Che si tratti di editing grafico, visione di contenuti ad alta definizione o semplicemente lavoro su più applicazioni, questo mini PC è progettato per gestire tutto con facilità.

La connettività è un altro punto di forza, con supporto Wi-Fi dual-band per una connessione internet veloce e affidabile, oltre a Bluetooth 4.2 per collegare dispositivi wireless come tastiere e mouse.

Se stai cercando un mini PC che non ti costringa a scendere a compromessi tra spazio e funzionalità, il NiPoGi è la soluzione che fa per te. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo imbattibile!