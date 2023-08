Mini PC con Ryzen 7 5800H e 32GB di RAM in super offerta: oggi a 375€

Oggi Amazon propone un potente Mini PC della Beelink in forte sconto: è perfetto per chi è alla ricerca di alte prestazioni in un formato compatto. In offerta con uno sconto del 20% e un ulteriore coupon da 45€, il Mini PC SER5 Pro è ora disponibile a soli 375€. Questo dispositivo non è solo un semplice Mini PC. Sotto il suo elegante involucro, batte un cuore potente grazie al processore Ryzen 7 5800H con 8 core e 16 thread, che raggiunge velocità fino a 4.4 GHz.

Abbinato a questo, ci sono ben 32 GB di RAM DDR4 e una memoria ultra rapida da 500 GB NVMe, garantendo così prestazioni fluidissime sia per il lavoro che per il divertimento. È una scelta ideale per i professionisti e i creatori di contenuti che necessitano di un dispositivo potente, ma anche per gli appassionati di videogiochi. Grazie alla sua grafica integrata 8-core con frequenza di 2000 MHz, supporta la riproduzione di video 4K a 60Hz, garantendo immagini nitide e dettagliate. Sebbene possa essere necessario fare alcune rinunce sul fronte del setting, questo potente Mini-PC potrebbe essere una scelta interessante anche per riprodurre alcuni dei giochi più recenti, tra cui Fortnite.

Oltre alle sue prestazioni impressionanti, il SER5 Pro della Beelink offre un ricco arsenale di porte di vario tipo. Tra le altre cose, troviamo USB 3.2, Tipo-C e supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.2. E, per completare il pacchetto, arriva con il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato. Se stai cercando un dispositivo compatto senza compromessi in termini di prestazioni, il Beelink SER5 Pro potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Con la sua combinazione di potenza e portabilità, è sicuramente una delle migliori opzioni sul mercato in questa fascia di prezzo. Non farti scappare questo gioiello in super sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.