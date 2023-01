Milan-Torino: Ottavi di Finale Coppa Italia in streaming dall'estero

Tutto è pronto per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani, mercoledì 11 gennaio 2023, andrà in onda Milan-Torino. Il calcio di inizio di questa partita sarà fischiato alle 21:00. La trasmissione di questo match è un’esclusiva Mediaset. Perciò potrai vederla su Canale 5.

Se ti trovi all’estero puoi sempre affidarti alla trasmissione streaming che avverrà in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il problema però sono le restrizioni geografiche imposte se ti trovi fuori dall’Italia. Per poterle aggirare devi affidarti a una buona VPN.

Installa NordVPN sui tuoi dispositivi e goditi Milan-Torino in streaming anche dall’estero. Questo provider è tra i pochissimi che garantisce costanti aggiornamenti per permetterti di accedere ai tuoi abbonamenti da qualsiasi luogo, senza alcun limite né censura.

Milan-Torino in streaming: come impostare NordVPN se ti trovi all’estero

Domani puoi vedere Milan-Torino in streaming anche se ti trovi all’estero. Basta solo impostare correttamente NordVPN così da eludere qualsiasi barriera che ti impedisce l’accesso alla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Per prima cosa attiva la VPN sul dispositivo dal quale guarderai la partita. Una volta fatto questo vai alla sezione server e seleziona un server italiano. Così facendo cambi la tua posizione reale rendendo visibile solo quella virtuale che hai impostato in Italia.

Riavvia Mediaset Infinity e accedi di nuovo con il tuo account. Se non ne hai uno puoi registrarlo in pochi minuti. Così sei pronto per goderti tutti gli appuntamenti di Coppa Italia. Tra l’altro con NordVPN migliorerai notevolmente anche le prestazioni e la sicurezza della connessione.

Spesso, quando si viaggia, si è costretti a navigare in internet tramite WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti che sono ricettacolo di hacker e malware. Con questa VPN sarai protetto da qualsiasi attacco grazie anche a ThreatProtection, un’ulteriore funzionalità che provvede uno scudo efficace contro le minacce del Web.

Inoltre, collegandoti a internet attraverso i suoi server, beneficerai della sua larghezza di banda illimitata. In questo modo avrai una connessione ancora più veloce e ottimizzata per uno streaming senza buffering e rallentamenti. Attiva NordVPN per vedere Milan-Torino dall’estero in streaming.

