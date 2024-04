Migliori tastiere in sconto alla Gaming Week di Amazon

Dopo attente valutazioni riflessioni abbiamo stilato la classifica delle 5 migliori tastiere da gioco che puoi acquistare durante la Gaming Week di Amazon. Tieniti pronto dunque perché ovviamente questi sconti dureranno pochissimo. Come potrai notare siamo di fronte a vari modelli con differenti prezzi ma tutte queste tastiere che abbiamo selezionato sono eccellenti.

Migliori tastiere a prezzi vantaggiosi: 5 modelli per te

Partiamo con la Trust Gaming GXT 835, una tastiera indubbiamente economica ma che non sacrifica le prestazioni. Ha una retroilluminazione a LED con colori RGB e tasti meccanici robusti e sensibili. È compatibile con computer, laptop e Mac e oggi la puoi avere a soli 19,90 euro.

Salendo leggermente di prezzo abbiamo una super compatta, la Trust Gaming GXT 834 che puoi acquistare a soli 39,99 euro. Il suo design compatto la rende perfetta se lo scopo è solo il gaming. Anche in questo caso gode della retroilluminazione colorata con tasti meccanici ben distanziati e resistenti.

Probabilmente il perfetto compromesso tra qualità e prezzo era bellissima Logitech G213 Prodigy che possiede anche un poggiapolsi integrato. È dotata di tasti multimediali e un layout full-size resistente agli schizzi. Se fai veloce la puoi acquistare a soli 39,99 euro.

Saliamo decisamente di qualità con la mitica Logitech G815 LIGHTSYNC che ha un profilo ribassato che garantisce il massimo del comfort mente digiti per non sbagliare un colpo. Ha tasti programmabili e anche in questo caso un design full-size con tastierino numerico. Oggi te la puoi accaparrare a soli 149,99 euro con uno sconto del 35%.

Infine, sulla stessa linea troviamo la spettacolare Corsair K100. Anch’essa presenta un poggiapolsi incorporato magnetico che puoi rimuovere. Tasti vicinissimi tra loro per una digitazione rapida e retroilluminazione a LED con colori RGB. Una tastiera da gaming che farà sicuramente la differenza.

Ovviamente queste sono quelle che reputiamo le migliori tastiere in sconto ma ci sono tantissime altre offerte durante la Gaming Week di Amazon, per cui non avrai che l'imbarazzo della scelta.