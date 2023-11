Le migliori App per generare arte con l'intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale si fa largo tra siti web, strumenti e funzioni su molteplici piattaforme. Mentre sui computer si sta arrivando a un’intelligenza artificiale quasi completamente integrata nei browser, sugli smartphone è necessario scaricare delle applicazioni per sfruttare l’intelligenza artificiale. Fortunatamente, le applicazioni disponibili sugli store che sia per generare un video con l’AI, un testo o qualsiasi altro contenuto sono innumerevoli. Le applicazioni AI sono utili e, in alcuni casi, rappresentano il mezzo per dare sfogo alla propria creatività e il supporto per migliorare alcuni aspetti nella creazione di un’immagine o di un video.

Vivid AI: per trasformare le proprie immagini con l’AI

Le applicazioni AI che generano immagini, consentono di modificare o creare da zero contenuti creativi, originali e innovativi. Con queste applicazioni, è possibile sia modificare le proprie foto e renderle uniche con uno stile specifico, sia generare un’immagine da zero, partendo da un input o una richiesta. Tra queste applicazioni, troviamo Vivid AI, un generatore artistico AI professionale che offre diverse funzionalità per apportare modifiche e cambiamenti alle proprie immagini. L’applicazione permette di trasformare il testo in qualcosa di unico, nello specifico, è possibile generare un avatar, sostituire lo sfondo, cambiare vestiti, modificare lo stile e molto altro.

Inoltre, una funzione molto interessante di Vivid AI è la capacità di trasformare le proprie foto in vere opere d’arte o di personalizzarle con sfondi unici. Inoltre, Vivid AI offre una funzionalità per creare contenuti originali, come la possibilità di trasformare l’outfit nelle immagini, ad esempio, aggiungendo dettagli che in realtà non sono presenti nella foto originale. Questo rende Vivid AI uno strumento potente per la creazione di contenuti visivi unici e personalizzata.

PhotoDirector il meglio dell’AI in una sola app

Un’altra applicazione AI completa e ricca di funzionalità è PhotoDirector. L’applicazione offre la possibilità di modificare le immagini in un’unica piattaforma, eliminando la necessità di utilizzare vari strumenti o siti web. Una delle sue caratteristiche distintive è la velocità con cui può trasformare qualsiasi fotografia negli stili preferiti dall’utente. Inoltre, PhotoDirector offre la possibilità di convertire le immagini in formato vettoriale, velocizzando così i tempi di modifica o di importazione dello sfondo. La funzione che consente di inserire una richiesta specifica per uno stile particolare offre agli utenti la possibilità di esprimere la propria creatività e generare immagini originali e uniche.

Un altro aspetto interessante di PhotoDirector è la sua capacità di generare avatar personalizzati. Gli utenti possono scegliere tra 13 stili di avatar e caricare diversi selfie, lasciando che l’intelligenza artificiale faccia il resto del lavoro. Infine, PhotoDirector anche se con un limite di 5 al giorno permette di generare, inserendo un prompt di testo, in modo totalmente gratuito degli adesivi in 5 stili diversi tra cui 3D, realistico, pop art, acquerello e disegnato a mano.

App AI: ecco come generare immagini in pochi secondi

Continuando con IA Arta, un’applicazione che consente di generare immagini artistiche basate su parole chiave specifiche. Generare le foto con IA Arta è divertente perché offre una varietà di stili artistici tra cui scegliere, come lo stile realistico, astratto, impressionista, cubista ecc, oltre la possibilità di impostare anche il livello di complessità desiderato. IA Arta presenta diversi schizzi che corrispondono alla richiesta dell’utente, consentendo di selezionare quello che più si avvicina alle proprie preferenze. Questa applicazione rappresenta un modo divertente e semplice per esplorare nuovi stili artistici e creare arte personalizzata.

D’altra parte, Lensa è un’applicazione che consente di generare avatar a partire da una foto caricata. Anche in questo caso è possibile scegliere tra vari stili, come anime, cartoon, fumetto, ritratto e altri, e l’applicazione crea nuove immagini che rispecchiano l’aspetto scelto. Lensa offre un modo creativo e divertente per trasformare le proprie foto in avatar unici e originali. Tuttavia, è importante notare che Lensa non è un’applicazione gratuita, quindi è necessario pagare per generare arte con l’intelligenza artificiale.

I poteri dell’intelligenza artificiale: WOMBO e Wonder

Per proseguire tra le migliori app per generare immagine con l’AI troviamo WOMBO Dream che offre la possibilità di esplorare diversi stili artistici. Per generare un’immagine, basta inserire una parola chiave o specificare qualsiasi elemento che si desidera aggiungere, modificare o eliminare. L’applicazione è in grado di apportare piccole modifiche o di stravolgere completamente l’immagine. Inoltre, grazie all’AI, le modifiche richiedono un tempo molto ridotto per prendere forma.

Wonder, invece, offre una vasta possibilità di scelta tra stili e modifiche, permettendo di avere un’idea chiara della richiesta da porre all’AI. Così, è possibile utilizzare una frase chiave per generare testo e immagini tramite intelligenza artificiale secondo le proprie esigenze. Wonder offre anche la possibilità di generare grafica senza uno stile predefinito, permette di prendere ispirazione da un prompt o dalle creazioni degli altri utenti. Inoltre, è possibile anche non fare nessuna richiesta e testare le funzionalità di Wonder con una generazione dell’immagine random, un modo diverso per ottenere comunque un’immagine AI.

UniDream: generare l’avatar perfetto

UniDream AI è un’applicazione di generazione di immagini artistiche basata sull’intelligenza artificiale, semplice e veloce da utilizzare. Nonostante non offra la stessa qualità e realismo di altre applicazioni come PhotoDirector, permette comunque di fornire istruzioni semplici e di generare principalmente avatar in stile anime come anime, manga, fumetto o ritratto. Per poi procedere con la scelta finale tra tutte le immagini generate.

Starryai e Imgit: l’arte con l’AI

Infine, per uno stile che richiama le opere d’arti sono presenti due applicazioni Starryai e Imgit. Nel primo caso Starryai è un’applicazione che consente di generare opere d’arte straordinarie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, trasformando le parole in immagini in pochi semplici passaggi. Per procedere, basterà semplicemente inserire un prompt per l’AI, che può essere qualsiasi cosa, persino delle emoji, e scegliere uno stile preferito tra le numerose opzioni disponibili. Successivamente, l’applicazione realizza l’opera d’arte desiderata. Starryai utilizza i metodi più avanzati di AI per le creazioni artistiche e i suoi modelli vengono aggiornati regolarmente per garantire il costante miglioramento delle creazioni degli utenti.

Nel secondo caso, sempre per generare immagine in stile quadro, è disponibile Imgit un’applicazione che consente di generare arte ispirata a famosi artisti, tra cui Picasso e Van Gogh. Oltre a offrire una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’editing delle immagini, come il ritocco e l’ingrandimento delle foto, Imgit permette di apportare ulteriori miglioramenti alle immagini, rendendola un’applicazione completa per la creazione di opere d’arte in stile quadro.