I migliori 5 smartwatch in offerta per il Black Friday Amazon 2024

Devi acquistare uno smartwatch ma sei indeciso sul da farsi? Allora sicuramente puoi valutare questa nostra lista dei migliori 5 modelli a prezzi incredibili. Grazie alle offerte Black Friday Amazon 2024 riuscirai a risparmiare veramente tanti soldi e soprattutto a portarti a casa un wearable eccezionale.

Black Friday Amazon 2024: i migliori 5 smartwatch

Con appena 55 euro, grazie allo sconto del 20%, puoi metterti al polso CMF Watch Pro 2 by Nothing. Ha un bellissimo display AMOLED da 1,32 pollici, GPS integrato e la possibilità di fare chiamate con addirittura con la riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale. Inoltre gode di 11 giorni di autonomia.

Puoi avere Amazfit Bip 5 a soli 59,90 euro, con sconto del 23% sul prezzo di listino. Questo smartwatch ha l’integrazione di Alexa e la bellezza di oltre 120 modalità sportive. Potrai scaricare oltre 70 app e installarle facilmente. Anche in questo caso troviamo una super batteria che dura 10 giorni e la possibilità di fare chiamate direttamente dal polso.

Alzando un po’ l’asticella troviamo un ottimo sconto del 16% per il fantastico Google Fitbit Versa 4che quindi adesso puoi avere a soli 139 euro, invece che 166 euro. È compatibile con Android e iOS, ai GPS integrato, oltre 40 modalità di allenamento con tracciamento automatico delle attività e profili per il sonno personalizzato.

Uno dei migliori smartwatch è sicuramente Garmin vívoactive 5 che oggi, grazie uno sconto del 27% sul prezzo di listino, puoi mettere nel tuo carrello soli 218 euro circa, invece che 299,99 euro. Gode di una cassa da 42 mm con display AMOLED rotondo da 1,2 pollici e oltre 30 profili sportivi precaricati. Ha un comodissimo cinturino in silicone molto robusto e una batteria che dura 11 giorni con una ricarica completa.

Infine segnaliamo l’epico Samsung Galaxy Watch7 dotato di intelligenza artificiale e analisi del sonno. In questa versione da 40 mm LTE è tuo a soli 289 euro, anziché 369 euro e pagabile anche in comode rate. È dotato di un sensore BioActive super preciso ed è in grado di monitorare costantemente il tuo corpo come un personal trainer.

Come hai potuto notare ci sono tantissime promozioni ma chiaramente dovrai fare alla svelta perché il Black Friday Amazon 2024 non dura in eterno. Inoltre ti ricordo che se sei iscritto ad Amazon Prime riceverai il tuo smartwatch direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato puoi farlo adesso cliccando qui.