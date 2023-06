Ecco la migliore VPN per utilizzare ChatGPT senza pericoli

Si è parlato molto del blocco di ChatGPT in Italia e di come poter utilizzare il servizio nonostante le georestrizioni. Attualmente il servizio di intelligenza artificiale è tornato in funzione nel nostro Paese. Tuttavia, nonostante oggi sia disponibile, il braccio di ferro con il Garante in termini di privacy è tutto fuorché terminato. Ecco perché il milgior modo per utilizzare questo servizio è attivare NordVPN.

Grazie a questa VPN di ultima generazione puoi tornare a utilizzare la tua intelligenza artificiale preferita in modo libero e illimitato senza pericoli per la tua privacy. Come? Semplicemente collegandoti a un suo server posizionato in uno dei Paesi dove questo servizio è in funzione e quindi accessibile. La particolarità è che questo provider aggiorna regolarmente i suoi 5700 server per renderli sempre efficienti nel proteggere la tua identità digitale.

ChatGPT: come puoi utilizzare al sicuro il servizio con NordVPN

Acquistando NordVPN, oggi in offerta a un prezzo speciale, puoi ricominciare immediatamente a utilizzare e sfruttare tutte le funzionalità di ChatGPT senza alcun pericolo sulla tua privacy. Per riuscire a farlo devi innanzitutto scaricare l’app ufficiale di NordVPN dopo aver attivato il Piano di Abbonamento che preferisci tra quelli disponibili. Successivamente accedi alla VPN con le tue credenziali e, prima di attivarla, vai alla sezione server.

In questa sezione hai a disposizione diverse opzioni. A te interessa scegliere il server giusto allocato nelle zone dove il servizio di intelligenza artificiale è disponibile. Fatto questo avvia la VPN con un tap. Dopo di ciò torna su ChatGPT e accedi con il tuo account. In questo modo ti assicuri una connessione crittografata completamente anonima e inaccessibile.

NordVPN oltre a garantirti una connessione senza pericoli con protezione per la tua privacy fornisce tutto il necessario per un accesso illimitato ai contenuti del web, senza censure né georestrizioni. Inoltre, grazie alla larghezza di banda illimitata garantita dai suoi server, ottimizza profondamente stabilità, velocità e fluidità del tuo flusso dati per una navigazione rapida e reattiva e uno streaming senza buffering.

