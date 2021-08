Non un clone di AirPods Pro a caso, ma il migliore in assoluto per qualità e quantità di funzionalità. Questo gioiellino è dotato di cancellazione attiva del rumore, ma anche di ricarica senza fili, audio spaziale e possibilità di cercarli tramite applicazione nel caso tu li perda. Pienamente compatibili con Android e iOS, ora li prendi in sconto assurdo da Gshopper: solo 29,99€ invece di 50€.

Lo sconto è di oltre il 40%. Per accaparrarteli prima che finiscano, devi mettere subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “DA21D77CAF”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Miglior clone di AirPods Pro in gran sconto

Un gioiellino, che non ha bisogno di essere raccontato sotto il profilo estetico: è identico al modello super blasonato della mela morsicata.

A stupire di questo wearable però non è solo l'esclusiva somiglianza con le cuffiette Apple, ma la quantità di funzioni a disposizione dell'utente. A rendere possibile le incredibili performance di questo gioiellino è il nuovissimo processore Airoha1562A. Grazie a lui, la componentistica degli auricolari riesce a esprimersi al meglio.

Quindi, audio di eccellente qualità (con volume alto e bassi ben definiti), ma anche ottime performance durente le telefonate, quando viene sfruttata la cancellazione attiva del rumore per ridurre al minimo i disturbi in conversazione. Inoltre, vale la pena ricordare che a rendere le prestazioni audio ancora più interessanti c'è il design in ear, che permette di fissare in modo stabile le cuffiette nell'orecchio. Se invece sei in giro, ed è fondamentale mantenere i contatti con l'ambiente esterno, invece della cancellazione del rumore puoi decidere di attivare la modalità “trasparenza”, che ti consente di percepire i rumori circostanti, rimanendo in contatto con la realtà.

Dotato di ottima autonomia energetica, a questo wearable non manca la ricarica senza fili, naturalmente praticissima: puoi lasciare il case su una piastra wireless e lui si ricaricherà. La connessione allo smartphone è resa super stabile grazie alla presenza del Bluetooth 5.2.

Infine, non mancano funzionalità accessorie come i controlli touch, la possibilità di cercare con lo smartphone gli auricolari (nel caso tu li perda) e anche la garanzia di impermeabilità. Proprio quest'ultima chicca, rende perfetto il wearable anche per chi fa sport.

Insomma, un vero e prorio gioiellino, completo di tutto. Il miglior clone in assoluto degli AirPods Pro ora puoi prenderlo quasi a metà prezzo da Gshopper. Devi essere veloce però: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “DA21D77CAF”. Alla fine, lo ordinerai a 29,99€ e potrai anche godere di spedizioni assolutamente gratis.

