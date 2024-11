Microsoft termina il supporto a tre app popolari su Windows

Microsoft ha recentemente annunciato il futuro di tre app popolari che perderanno presto il supporto agli aggiornamenti su Windows. Di quali applicazioni si tratta? In pratica si tratta di Windows Mail, Calendar e People. Probabilmente diversi utenti non sono ancora traghettati sul nuovo Outlook, ormai disponibile da tempo.

L’azienda di Redmond ha spiegato: “Stiamo attualmente trasferendo gli utenti esistenti al nuovo Outlook per Windows. Il nuovo Outlook per Windows è per tutti. Ora chiunque abbia Windows ottiene il meglio di Outlook integrato in Windows gratuitamente. Non è necessario alcun abbonamento. Scriverai e-mail migliori con l’intelligenza artificiale avanzata integrata nel nuovo Outlook per Windows per aiutarti a scrivere messaggi efficaci, più chiari e senza errori“.

Microsoft ha deciso, “dopo il 31 dicembre 2024, gli utenti non saranno più in grado di inviare e ricevere e-mail tramite Windows Mail e Calendar“. Tuttavia, le email locali, gli eventi del calendario e i contatti archiviati in Mail, Calendar e People continueranno a essere esportabili. Sarà necessario seguire i passaggi indicati nella pagina dedicata.

Perché Microsoft terminerà il supporto a Windows Mail, Calendar e People

Molti fedelissimi a queste tre app si stanno chiedendo perché Microsoft ha deciso di terminare il supporto a Windows Mail, Calendar e People. La risposta è spiegata nell’annuncio dell’azienda: il nuovo Outlook è in grado di fornire funzionalità avanzate a tutti, gratuitamente, integrando anche l’intelligenza artificiale avanzata.

Il nuovo Outlook offre:

integrazione facile e pratica di account email multipli in un’unica interfaccia;

facile e pratica di account email multipli in un’unica interfaccia; organizzazione migliorata di appuntamenti ed eventi;

di appuntamenti ed eventi; maggiore sicurezza contro phishing e truffe;

contro phishing e truffe; accesso gratuito a Microsoft 365 su web;

a Microsoft 365 su web; ricerca universale e tracciamento dei pacchi;

e dei pacchi; assistenza AI per la stesura di email.

Inoltre, ricordiamo che il nuovo Outlook è gratuito per tutti gli utenti Microsoft Windows, senza dover accedere ad alcun abbonamento. Infine, il nuovo Outlook offre un’esperienza più moderna, sicura e integrata per la gestione della produttività di email e calendari su Windows 11 in costante aggiornamento.