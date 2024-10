È arrivato Windows 11 2024 (24H2): ecco tutte le novità

Windows 11 2024, noto anche come Windows 11 24H2, è disponibile al download per tutti. Si tratta della stessa versione arrivata sui computer con a bordo Copilot+ quest’estate, e che ora raggiungerà un numero infinitamente superiore di dispositivi.

Le novità di Windows 11 2024

Tra le novità più interessanti dell’aggiornamento Windows 11 2024 si annoverano miglioramenti al menu Start, alle impostazioni, a Microsoft Teams e ad Esplora. Ci sono anche nuove funzioni esclusive per i PC Copilot+, il supporto alla nuova tecnologia Wi-Fi 7 e una gestione energetica più intelligente del computer.

Ecco il changelog distribuito da Microsoft relativo alle novità di Windows 11 24H2:

Funzionalità esclusive per i PC Copilot+ : Image Creator e Restyle Image, Auto Super Resolution, Windows Studio Effects, Cocreator in Paint, Live Captions

: Image Creator e Restyle Image, Auto Super Resolution, Windows Studio Effects, Cocreator in Paint, Live Captions Esplora semplificato

semplificato gestione più semplice delle notifiche e degli account per l’app Microsoft Teams

connettività e accessibilità migliorate in Remote Desktop

introduzione del supporto alla nuova tecnologia Wi-Fi 7

controlli sulla privacy migliorati in relazione all’accesso alle reti Wi-Fi

miglioramenti per la taskbar e la barra di sistema

e la migliora l’efficienza dei comandi per Windows grazie a Sudo per Windows

Bluetooth LE Audio aggiornato per il supporto ai dispositivi di assistenza uditiva

aggiornato per il supporto ai dispositivi di assistenza uditiva migliore gestione energetica per il PC

per il PC espansione della funzionalità Voice Clarity tra diversi device

I primi a ricevere la nuova versione del sistema operativo saranno i PC con a bordo Windows 11 22H2 e 23H2. Per forzare la ricerca del nuovo aggiornamento è sufficiente selezionare “Verifica disponibilità aggiornamenti” all’interno di Windows Update. Un’altra buona idea per velocizzare le tempistiche è attivare l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”, sempre nella scheda di Windows Update, disponibile all’interno delle Impostazioni.

Se invece si desidera procedere con un’installazione pulita, è possibile procedere con il download direttamente dal sito ufficiale Microsoft (trovate il link in Fonte). Optando per questa soluzione, occorre prima verificare che il proprio PC disponga dei requisiti necessari per portare a termine l’aggiornamento. Per farlo, Microsoft consiglia di usare l’app PC Health Check.