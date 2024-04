Microsoft Surface Laptop 5 in offerta: con lo sconto del 25% va preso subito

Il Microsoft Surface Laptop 5 è finalmente in offerta ad un prezzo speciale. Questo formidabile laptop oggi può essere tuo a meno di 900€, grazie ad un generoso sconto del 25% sul suo normale prezzo di ben 1199€.

Questo laptop spicca innanzitutto per il design sottile e leggero, che non compromette la robustezza o la performance, rendendolo ideale per professionisti, studenti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile e di alta qualità.

Dotato di un touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, il Surface Laptop 5 offre un’esperienza utente interattiva e produttiva, perfetta per il multitasking e per chi preferisce una navigazione intuitiva e veloce. La qualità del display garantisce immagini nitide e colori vividi, migliorando l’esperienza di visualizzazione sia in ambito lavorativo che per l’intrattenimento.

Sotto il cofano, questo laptop è alimentato dai processori Intel Core di 12ª generazione con grafica Intel Iris Xe, garantendo un notevole miglioramento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. Questa combinazione di CPU e GPU consente di sperimentare avanzamenti significativi in termini di produttività, giochi e streaming, rendendo il Surface Laptop 5 una scelta eccellente per gli utenti più esigenti.

Bene anche il comparto multimediale, grazie ad una webcam di ultima generazione e ai microfoni Studio. Insomma, è una soluzione perfetta per le videoconferenze.

Il supporto a Dolby Visione e Dolby Atmos lo rendono ideale anche per la visione di film e serie TV, grazie ad immagini di grande qualità e ad un audio immersivo.

Con fino a 18 ore di autonomia della batteria e il supporto per la porta Thunderbolt 4 per trasferimenti file rapidi e connessioni ad alta velocità, il Surface Laptop 5 garantisce una produttività senza sosta per tutta la giornata. Questo, unito al suo stile raffinato e alla sua costruzione di qualità, lo rende un compagno di lavoro e di gioco ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni, estetica e portabilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a soli 899€!