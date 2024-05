Microsoft Surface in offerta, tempo di saldi: oggi con il 40% di sconto sul prezzo di lancio

Elegante, stupendo e potente quanto basta per vincere ogni sfida. Il Microsoft Surface Laptop 5 è finalmente in offerta ad un prezzo bomba: oggi lo paghi 899€ anziché 1499€, con uno sconto del 40% sul suo prezzo di lancio. Davvero niente male, ma ti consigliamo di fare in fretta. non rimane ancora tanto tempo.

Il Microsoft Surface Laptop 5 da 13,5 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 512GB di SSD è uno dei laptop ultraportatili di fascia alta più interessanti sul mercato. Questo modello mantiene il design sottile e leggero tipico della serie Surface, con un peso di soli 1,27 kg, rendendolo molto comodo da trasportare.

Il display touch PixelSense da 13,5 pollici offre una risoluzione di 2256×1504, con un rapporto di aspetto 3:2 ideale per la produttività.

Equipaggiato con il processore Intel Core i5-1235U di 12ª generazione e 8GB di RAM LPDDR5x, il Surface Laptop 5 offre prestazioni adeguate per le attività quotidiane, come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e la gestione di e-mail.

La durata della batteria è solida, con circa 9 ore di navigazione web continua e quasi 8 ore durante la riproduzione di video. L’arsenale di porte per la connettività è sufficientemente completo: troviamo una porta USB-C con supporto Thunderbolt 4, una porta USB-A, un jack audio e la porta proprietaria Surface Connect. Ottimi anche gli altoparlanti integrati: una delle esperienze audio migliori in questo segmento di mercato.

Per tutti questi motivi, ti suggerisco vivamente di non farti scappare questa offerta: acquista subito il Surface Laptop 5 in fortissimo sconto!