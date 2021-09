Microsoft è pronta per il suo nuovo evento del 22 settembre; nel corso di questo show si prevede che la compagnia svelerà una serie di prodotti next-gen, incluso il Surface Duo 2. Tuttavia, l'OEM di Redmong annuncerebbe anche alcuni tablet PC e computer portatili; si attende il Surface Go 3.

Microsoft Surface Go 3 arriverà con CPU Pentium Gold e Intel i3

All'inizio di questa settimana, il Surface Go 3 è stato avvistato su Geekbench, e sono state rivelate alcune delle specifiche chiave del suddetto PC convertibile di Microsoft. Ora un recente rapporto di WinFuture ha fatto luce sulle caratteristiche complete.

Secondo il rapporto, Surface Go 3 presenterebbe un display da 10,5 pollici con risoluzione FHD. Inoltre, si ipotizza che Microsoft voglia mantenere il design del modello dello scorso anno. In poche parole, ci troveremo di fronte ad un tablet compatto pensato per l'utilizzo mobile. Verrà realizzato in una lega di magnesio e disporrà del supporto pieghevole.

Il Surface Go di prossima generazione arriverà in due modelli: uno con un processore Intel Pentium Gold 6500Y abbinato a 4 GB di RAM e una più performante con Intel Core i3-10100Y con 8 GB di RAM. Non di meno, sarà completamente senza ventola e non avrà parti mobili all'interno del telaio.

Dai risultati di Geekbench, notiamo che il Pentium Gold 6500Y ha prestazioni superiori del 62% rispetto al SoC Gold 4425Y visto sul terminale di scorsa generazione. Nello specifico, c'è un miglioramento del 48% nelle prestazioni multi-core.

Nel contempo, la versione Intel Core i3-10100Y mostra un aumento del 4% nelle prestazioni single-core e un miglioramento dell'11% nei test multi-core. Il nuovo i3 appartiene alla serie Amber Lake Y del costruttore americano.

Oltre a questi dettagli, non si sa molto sui prossimi laptop Surface Go 3 di Microsoft. Ma mancano ancora poche settimane al lancio ufficiale e i rumor continueranno ad emergere senza sosta. Quindi, attendiamo ulteriori informazioni prima della presentazione ufficiale del 22 settembre.

