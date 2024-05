DJI Mini 3: il bundle Fly More Combo in grande sconto su Amazon

Scoprite l’opportunità imperdibile per gli appassionati di droni: su Amazon è in corso una promozione esclusiva sul DJI Mini 3, il drone di alta qualità che vi farà vivere un’esperienza di volo senza precedenti. Approfittate di uno sconto del 22% che porta il prezzo da 828 euro a soli 649 euro, risparmiando ben 179 euro. Questo affare incredibile include non solo il drone, ma anche un bundle esclusivo con due batterie extra, uno stand di ricarica a due vie per prolungare l’autonomia di volo e il nuovo DJI RC, dotato di display HD da 5,5” integrato e l’app DJI Fly preinstallata.

DJI Mini 3: la perfezione del volo a portata di mano

Il DJI Mini 3 è un vero gioiello di tecnologia, ideale per gli amatori più esigenti. Con un peso inferiore a 249 g e un design compatto e pieghevole, è facilmente trasportabile ovunque senza la necessità di registrazione in molti paesi. La fotocamera da 12 MP consente di scattare foto di alta qualità e video in 4K/30fps, mentre la funzione Riprese verticali è perfetta per creare contenuti per i social media. Grazie allo stabilizzatore a 3 assi, potrete ottenere immagini stabili e nitide in ogni situazione.

Con un’autonomia di volo fino a 38 minuti e la tecnologia APAS 4.0 per il rilevamento degli ostacoli, potrete esplorare il cielo con sicurezza e tranquillità. Il DJI Mini 3 è dotato di numerose funzioni intelligenti, tra cui FocusTrack, MasterShots, Timelapse e QuickTransfer, che vi permetteranno di creare video mozzafiato con facilità. Con il radiocomando DJI RC-N1 incluso nel bundle, avrete il controllo totale del vostro drone in modo semplice e intuitivo.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta! Ordinate ora il DJI Mini 3 Fly More Combo su Amazon al prezzo speciale di 649 euro e ricevetelo comodamente a casa vostra con consegna gratuita in tutta Italia. Pagamenti rateali a tasso zero con Cofidis disponibili. Approfittate di questa occasione unica per acquistare il drone dei vostri sogni al prezzo più basso di sempre.