Microsoft Surface Duo lascia Android 12 per strada: cosa succede?

Nuove informazioni pubblicate in rete indicano che Microsoft avrebbe deciso di abbandonare il progetto di portare Android 12 sul Surface Duo in favore invece di Android 12L, evidentemente per via delle numerose ottimizzazioni e feature espressamente introdotte per rendere Android più appagante e funzionale su device muniti di display pieghevoli.

Niente Android 12 per Microsoft Surface Duo, al suo posto Android 12L

La notizia, riportata da Windows Central, farebbe riferimento ad alcune persone informate dei fatti che indicano come gli executive del colosso di Redmond non abbiano intenzione di perdere tempo per ottimizzare Android 12 sul proprio device: piuttosto, starebbero già lavorando a porte chiuse per il porting di Android 12L sul Surface Duo.

Purtroppo non ci sono informazioni per quanto riguarda l'eventuale tempistica di rilascio dell'aggiornamento, ma è piuttosto plausibile prevedere che Microsoft abbia intenzione di muoversi molto più celermente di quanto fatto finora con l'aggiornamento ad Android 11; in questo caso, lo ricordiamo, l'azienda non ha ancora reso disponibile Android 11 per il Surface Duo per colpa di Google.

È pensiero comune che, nonostante le numerose ottimizzazioni e feature di Android 12L, il giudizio delle persone verso il device di Microsoft non migliorerà di molto: del resto, come ben sappiamo, è Samsung l'azienda di riferimento quando si parla di device con schermi pieghevoli.