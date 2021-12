Microsoft Surface Duo: dov'è l'update ad Android 11?

L'aggiornamento ad Android 11 per Microsoft Surface Duo è in ritardo e, secondo alcune fonti ben informate, sembra che il responsabile del rinvio non è da cercarsi nel team di sviluppo del colosso di Redmond. Il particolare smartphone con doppio display di Microsoft non si può certo dire essere popolare come la serie di pieghevoli di Samsung, ma gli utenti che hanno creduto nel progetto chiudono il 2021 con un boccone amaro.

Che fine ha fatto l'aggiornamento ad Android 11 per Microsoft Surface Duo?

Nonostante l'azienda avesse confermato che l'aggiornamento ad Android 11 sarebbe arrivato entro la fine di quest'anno, in queste ore apprendiamo che in realtà la major release di Android è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo Zac Bowden e Daniel Rubino il responsabile di questo problema è Google: sembra, infatti, che l'azienda di Mountain View abbia ricevuto la build dell'aggiornamento da diverso tempo ma che non abbia ancora certificato il firmware per poter essere distribuito al device di Microsoft.

Microsoft Surface Duo riceverà aggiornamenti software per tre anni, quindi fino al 2023, ma il rinvio dell'aggiornamento potrebbe far scemare le aspettative di chi si attende il supporto fino ad Android 13. Considerando che lo smartphone è ancora munito di Android 10, è già tanto se il device verrà aggiornato ad Android 12.