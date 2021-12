Samsung: il futuro della telefonia? I pieghevoli!

Quando Samsung Electronics ha rivelato il suo primo prototipo di display flessibile nel 2011, poche persone si sono rese conto che stavano assistendo ad un primo sguardo al futuro della telefonia mobile. Ora, un decennio dopo, Samsung ha spedito 4 volte più dispositivi pieghevoli nel 2021 rispetto al 2020, superando la crescita di tre volte del mercato prevista dagli analisti.

Samsung: i foldable stanno diventando mainstream

L'entusiasmo dei consumatori per i dispositivi pieghevoli lo si può vedere dal successo della serie Galaxy Z. Nel primo mese dal lancio, Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 hanno superato le vendite cumulative totali di foldable Samsung nel 2020.

Con le vendite di device che si piegano che si prevede cresceranno di dieci volte entro il 2023, ora possiamo dare un'occhiata ai momenti chiave, alle principali innovazioni e alle importanti partnership che hanno contribuito a rendere i foldable il prossimo grande step nel mondo della telefonia mobile.

L'OEM sudcoreano ha introdotto per la prima volta un concept di display pieghevoli nel 2011, ma ci è voluto quasi un decennio per rendere tale tecnologia mainstream e accessibile ai consumatori globali.

Il primo importante traguardo è arrivato nel 2019, quando l'azienda ha finalmente realizzato il Galaxy Fold, il suo primo pieghevole. Poco dopo è arrivato il Galaxy Z Flip, un elegante telefono a conchiglia.

Dopo un decennio di progressi e tre generazioni di innovazione, Z Fold3 e Z Flip3 hanno portato alla gamma tantissime novità. Non solo hanno fissato un nuovo standard nel settore, ma hanno riacceso l'interesse dei consumatori per gli smartphone in generale grazie al loro costo più contenuto del passato.

Ma le caratteristiche che distinguono i pieghevoli Samsung non sono tutte nascoste sotto la superficie. Con l'app Continuity, un'interfaccia utente reattiva che offre transizioni senza soluzione di continuità tra le modalità piegata e aperta, e funzionalità come la finestra multiattiva e la Flex-Mode, i pieghevoli Samsung hanno introdotto nuovi modi per lavorare, giocare ed esprimere noi stessi.

Questa spinta all'innovazione senza precedenti ha innescato una crescente domanda di pieghevoli, portando più utenti che mai nella famiglia Galaxy. Inoltre ha fatto sì che altri brand realizzassero le proprie soluzioni foldable: Huawei, OPPO, Honor e Xiaomi.

Il futuro che ci attende qui, è già qui: prepariamoci ad una nuova ondata di device, tutta all'insegna “della piega”.