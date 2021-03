Microsoft non è molto apprezzato come produttore di smartphone, ma non è del tutto assente in questo mercato. L’anno scorso infatti, ha iniziato a vendere un insolito smartphone dual screen in alcuni mercati internazionali. Il suo successore sappiamo che dovrebbe venir presentato entro la fine dell’anno.

Microsoft: cosa sappiamo del nuovo Surface Duo 2?

Come riportato da WindowsLatest, il Surface Duo di seconda generazione è in sviluppo dalla seconda metà del 2020 e il rilascio è previsto per l’autunno del 2021. Tuttavia, il colosso di Redmond potrebbe cambiare i suoi piani. Surface Duo 2 riceverà miglioramenti sia nell’hardware che nel software. Inoltre, lo smartphone vanterà un SoC più veloce, una fotocamera migliorata e il supporto per le reti cellulari 5G.

Una versione ottimizzata di Android continuerà a essere utilizzata come piattaforma software, anche se Microsoft pare che voglia riprogettare in modo significativo l’interfaccia utente, come evidenziato da numerosi annunci di lavoro. L’azienda presterà particolare attenzione alla correzione e al miglioramento del software, inclusa l’app della fotocamera.

Giusto come “remind me“, lo scorso anno la società ha rilasciato il Surface Duo che esegue il sistema operativo Android. Il dispositivo è stato venduto in USA a $ 1.400 con 128 GB di storage all’interno.

Di recente, Best Buy ha abbassato il prezzo di 450 dollari, offrendo la versione da 128 GB per $ 950. L’opzione da 256 GB costa invece, $ 1.049. Questi prezzi sono, ovviamente, solo disponibili per il mercato americano, in quanto la compagnia ha deciso di non portarlo in commercio in tutti i Paesi. In Italia, per esempio, non è possibile acquistarlo.

Surface Duo ha due schermi da 5,6 pollici ciascuno. La risoluzione di ogni pannello è di 1800 x 1350 pixel, la risoluzione totale è di 2700 x 1800 pixel. Lo smartphone esegue il SoC Snapdragon 855. La capacità della batteria è di 3566 mAh, c’è il supporto per la ricarica da 18 watt. La risoluzione della fotocamera è di soli 11 megapixel. Lo smartphone ha ricevuto il supporto per la Surface Pen, ma manca il supporto all’NFC e alle reti di quinta generazione.

