Microsoft Ocean Plastic Mouse: il SOSTENIBILE a soli 22€

Entra anche tu nel mondo della tecnologia più sostenibile per aiutare l’ambiente. Con il Microsoft Ocean Plastic Mouse hai un prodotto di qualità realizzato con il 20% di plastica riciclata dagli oceani. Acquistalo adesso a soli 22 euro! Lo trovi in offerta su Amazon.

Le sue dimensioni compatte sono eccellenti sia per l’uso da casa che in viaggio. Inoltre, il suo design è davvero particolare. Ti piacerà molto. Inoltre, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Microsoft Ocean Plastic Mouse: scelta sostenibile

Fai anche tu una scelta sostenibile. Un piccolo passo per l’ambiente. Acquista il Microsoft Ocean Plastic Mouse. Dopotutto è perfetto per lavoro e intrattenimento, ma è realizzato pensando all’ambiente e togliendo parte delle plastiche negli oceani.

Completamente wireless, lo connetti ai tuoi dispositivi tramite connessione Bluetooth 5.0 e lo utilizzi in totale libertà. La pratica rotella offre uno scorrimento veloce e preciso quando ti trovi sul web e davanti a un documento.

Acquistalo adesso a soli 22 euro! Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

