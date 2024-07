Microsoft invita i suoi dipendenti a sostituire lo smartphone Android con un iPhone

Una nota interna esaminata dal celebre giornale Bloomberg in America, ha rivelato che a partire da settembre, i dipendenti Microsoft in Cina dovranno utilizzare un iPhone per l’autenticazione quando accedono ai sistemi aziendali. I telefoni Android non saranno consentiti come dispositivi di autenticazione a più fattori. Per chi non ne fosse a conoscenza infatti, i dipendenti di Microsoft quando accedono ai sistemi devono utilizzare uno smartphone e due app dell’azienda per autenticarsi.

Quando le nuove regole entreranno in vigore, ovvero tra meno di due mesi, sarà obbligatorio eseguire a bordo di un iPhone le due app Microsoft. Queste sono rappresentate dal gestore password Microsoft Authenticator e l’app Identity Pass. La società di software richiede l’autenticazione a più fattori per proteggersi dagli hacker. Le nuove regole avranno un impatto su centinaia di dipendenti, i quali in Cina dovranno quindi cambiare per forza di cose il loro smartphone.

Solo iPhone per autenticarsi in azienda: la nuova imposizione di Microsoft ai dipendenti cinesi

La nota di Microsoft ha informato i dipendenti che l’azienda ha ufficialmente bloccato l’utilizzo dei telefoni Android per l’autenticazione a più fattori. La motivazione è chiara: questi non sono autorizzati ad eseguire i servizi Google in Cina. Ciò impedisce dunque ai dipendenti di accedere al Google Play Store. L’App Store di Apple dunque è l’unico market digitale da cui i dipendenti possono scaricare le app di sicurezza richieste. Gli store di app Android sono frammentati in Cina e il divieto dei servizi Google costringe i produttori di telefoni del paese a offrire i propri app store, come nel caso di Huawei e Xiaomi.

Tutti i membri dello staff Microsoft in Cina che possiedono un telefono Android saranno costretti dunque ad acquistare un iPhone 15. Per facilitare l’acquisto all’azienda, è stata consentita una particolare formula rateizzata. Microsoft renderà gli iPhone disponibili negli hub di tutta la Cina e persino di Hong Kong, dove invece i servizi Google sono consentiti. I dipendenti Microsoft in Cina potranno comunque utilizzare gli smartphone Android come telefoni personali.