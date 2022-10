1 viaggiatore su 4 è vittima di hacker: oggi solo una VPN può proteggerti

Come mai quando sei in viaggio risulti maggiormente vulnerabile ad attacchi hacker? La risposta è semplice, perché spesso si utilizzano reti WiFi pubbliche o non conosciute e in quel caso è molto probabile essere colpiti da cybercriminali che sfruttano queste connessioni per rubare dati personali e aziendali. La soluzione è una sola: installare una VPN.

Retorica a parte, ogni volta che ci connettiamo online diventiamo facile preda di questi attori malevoli, tanto che la nostra privacy è costantemente in pericolo. Proteggersi non è più un’opzione, ma è diventata una prerogativa. Altrimenti, prima o poi, si finisce in pasto a qualche attaccante malevolo pronto a carpire le nostre informazioni sensibili.

Ed è proprio l’utilizzo di reti WiFi non sicure la causa principale di attacchi hacker. Uno studio condotto da NordVPN, società esperta in cybersecurity, ha rivelato che 1 utente su 4 in viaggio è vittima di un hackeraggio completo, soprattutto se si trova all’estero. Ecco perché è indispensabile riuscire a trovare una soluzione definitiva a questi pericoli.

NordVPN è una VPN ottima per questo. Infatti, grazie alla sua funzionalità Threat Protection non solo rende la tua navigazione al 100% anonima, ma ti protegge anche da pericolosi malware, tracker, annunci pubblicitari e cybercriminali. Inoltre, sarai sempre al sicuro anche quando ti collegherai a reti WiFi pubbliche. Attivala subito con 3 mesi Gratis.

Perché devi avere una VPN attiva quando ti colleghi a WiFi pubbliche

Come mai le reti WiFi pubbliche Gratis sono così pericolose da richiedere l’installazione di una VPN sui propri dispositivi? Il motivo principale riguarda il loro nome. Per un utente in viaggio, soprattutto all’estero, è facile confondere una rete WiFi pensando che quello che vede sia il suo nome autentico. Così hacker esperti impostano falsi HotSpot WiFi in luoghi altamente frequentati.

In questo modo i turisti, trovandosi in aeroporti o stazioni ferroviarie, ad esempio, si collegano alla rete WiFi pubblica non riconoscendo che quell’HotSpot è stato creato da un cybercriminale. Collegandosi, forniscono accesso completo al proprio dispositivo e quindi ai dati personali o aziendali.

Nondimeno, anche le reti WiFi pubbliche legittime possono essere altrettanto pericolose. Infatti, qualsiasi hacker può connettersi a una rete aperta e spiare gli utenti online per rubare indisturbati le loro password e i loro dati personali. Posizionando il proprio dispositivo tra la connessione e il dispositivo di un utente il criminale informatico mette in atto un attacco man-in-the-middle.

È assolutamente normale stare al cellulare mentre si attende un volo o un treno. Tuttavia – spiega Daniel Markuson, esperto di sicurezza informatica presso NordVPN – quando sono in vacanza, le persone tendono a trascurare la propria sicurezza online. Gli hacker ne approfittano e sfruttano le vulnerabilità della rete Wi-Fi pubblica di aeroporti e stazioni ferroviarie per mettere le mani su dati personali o aziendali sensibili. L’unico modo per proteggere il dispositivo da un attacco man-in-the-middle consiste nell’utilizzo di una VPN. La nostra ricerca mostra che oltre il 78% delle persone non usa una VPN quando si collega a una rete Wi-Fi pubblica durante un viaggio, il che aumenta la vulnerabilità agli attacchi degli hacker.

Quindi ti consigliamo vivamente di installare una VPN sui tuoi dispositivi per proteggerti da questi pericolosi attacchi. Non importa se viaggi molto oppure no. Con NordVPN metti al sicuro la tua privacy, i tuoi dati personali e la tua identità digitale da qualsiasi minaccia online e su reti WiFi pubbliche. Attivala adesso con 3 mesi Gratis.

