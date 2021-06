Microsoft vuole portare le app Android su Windows 11 mediante l'Amazon Appstore. Di fatto, le applicazioni Android stanno finalmente arrivando sul sistema operativo del colosso di Redmond. In uno speciale evento di Windows, il gigante del software ha annunciato ieri il nuovo s.o. e ha rivelato che questo eseguirà in maniera nativa i software presenti nel Play Store di Google.

Windows 11: la novità che non ti aspetti è qui

Le app Android su sistema operativo Windows 11 saranno disponibili tramite l'Appstore di Amazon. Le applicazioni verranno elencate nel nuovo Windows Store e possono essere inserite nelle barra delle applicazioni o agganciate insieme alle tradizionali app di Windows.

Microsoft sta anche collaborando con Intel per utilizzare la sua tecnologia Intel Bridge per rendere il tutto una realtà concreta, sebbene le app Android continueranno a funzionare con entrambi i sistemi basati su AMD e Arm. Sembra che il gigante della tecnologia con sede a Redmond voglia sfidare Apple con questa feature.

Di recente, Apple è passata ad utilizzare i suoi chipset Apple Silicon: offre anche il supporto per le app iOS su macOS. Ora però, sembra che anche Windows sarà dotato del supporto nativo per l'esecuzione di applicazioni Android.

Microsoft ha pianificato di offrire supporto per l'utilizzo di app Android esistenti dal 2015 come parte di Project Astoria. Era stato un metodo per cercare di convincere gli sviluppatori a trasferire le app e rendere il tutto più facile. Ma il piano non è durato a lungo, con l'azienda di Redmond che ha ammesso che non era necessario disporre di “due tecnologie bridge per portare il codice dai sistemi operativi mobili a Windows“.

Attualmente, le applicazioni Android sono disponibili per l'utilizzo sul sistema operativo Windows 10 tramite l'app Il tuo telefono che è stata lanciata l'anno scorso da Microsoft. Oltre al supporto dell'app, Windows 11 introdurrà anche una versione ottimizzata di widget desktop, nuove funzionalità gaming Xbox e molto altro.

Microsoft non ha confermato la data di rilascio ufficiale per Windows 11 al pubblico in generale, ma sappiamo che sarà disponibile durante le festività natalizie. Sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei e sarà installato nativamente sui nuovi PC.

