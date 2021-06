Microsoft ospiterà un nuovo evento il 24 giugno, ma riteniamo che la più grande sorpresa dell'azienda sia emersa prima di quella data. La società si stava preparando a rivelare Windows 11 come il nuovo grande aggiornamento per il suo sistema operativo, ma una build trapelata in rete ha permesso di dare un'occhiata alle novità in arrivo con il nuovo software.

Windows 11: la nuova strategia di Microsoft

Ora l'azienda potrebbe non avere molte sorprese per il 24 giugno, considerato che i maggiori dettagli sul suo sistema operativo siano appena emersi Windows 11.

Secondo un recente rapporto, una delle strategie chiave di Windows 11 sarà quella di offrire un aggiornamento gratuito ad alcuni utenti Windows. Ciò potrebbe includere quelli che eseguono Windows 7 e Windows 8.1. Partiamo dal presupposto che sarà gratuito per Windows 10. Il software assomiglia ancora molto a Windows 10, ovviamente con un nuovo restyling.

Microsoft deve ancora rivelare i dettagli, tuttavia, il rapporto si basa su alcune chiavi di configurazione del prodotto trapelate nella build di Windows 11.

Il rapporto afferma inoltre che esiste un file per Windows 8, anche se si vede che quella versione non è supportata. È probabile che gli utenti debbano prima eseguire l'aggiornamento a Windows 8.1. Solo dopo potranno eseguire l'aggiornamento a Windows 11.

Se ricordate, l'OEM di Redmond ha avviato questa strategia con il lancio di Windows 10. È arrivato come un upgrade gratuito per gli utenti di Windows 7 e Windows 8.1. Il fatto è che a causa del successo di Windows 7, l'azienda non voleva creare un altro Windows XP. Avere un aggiornamento gratuito per Windows 10 ha garantito un upgrade senza problemi per la maggior parte delle persone. Secondo Microsoft, attualmente ci sono oltre 1,3 miliardi di dispositivi che eseguono Windows 10. Ora, l'azienda vuole garantire che questa enorme quantità di utenti migrerà a Windows 11.

Il prossimo sistema operativo ha alcuni miglioramenti di design accurati. Una delle modifiche più importanti è la barra delle applicazioni centrata, tuttavia, anche il menu di avvio ha una nuova visuale. Microsoft ha anche modernizzato la Shell per portare icone moderne. Queste icone hanno sottili finiture 3D, prendendo un importante allontanamento dal design completamente piatto di Windows 10. Vale la pena notare che Windows 11 sembra utilizzare molti degli elementi di design introdotti con Windows 10X fuori produzione.

