MIA 100 è una tariffa WINDTRE che ultimamente l'operatore in questione sta proponendo ad alcuni suoi clienti.

WINDTRE MIA 100: i dettagli

La promozione in caring che vedremo tra poco prevede il rinnovo automatico ogni mese su metodo di pagamento.

MIA 100 Easy Pay offre 100 Giga di dati in 4G, minuti illimitati verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia e 100 SMS a soli 8,99 euro al mese.Oltre a questa offerta è possibile avere la versione con addebito su credito residuo, disponibile a 10,99 euro ogni mese.

Ambedue le promo, sia in versione ricaricabile sia per quanto concerne quella Easy Pay, hanno un quantitativo di internet in roaming calcolabile qui.

MIA 100 comprende anche il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato e l'ascolto della Segreteria Telefonica, entrambi senza costi aggiuntivi. Inoltre, le varianti viste sinora sono attivabili solo nei negozi WINDTRE e sono entrambe compatibili con Telefono Incluso.

Attivando questa tariffa è prevista la disattivazione automatica della precedente.

Costi ed altro

MIA 100 nelle due versioni comprendono un costo iniziale pari a 4,99 euro una tantum. La variante Easy Pay prevede un vincolo contrattuale di due anni ed è utilizzabile anche senza traffico telefonico. La stessa promozione in versione ricaricabile non prevede alcun vincolo di permanenza.

