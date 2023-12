Mi TV Stick: la TV secondo Xiaomi è in SUPER PROMO su eBay

Approfitta subito dell’offerta di eBay che è in grado di farti risparmiare senza rinunciare al miglior intrattenimento. Acquista la Mi TV Stick a soli 39,99 euro, invece di 54,99 euro. Grazie a questo dispositivo di Xiaomi porti il tuo intrattenimento ovunque, rendendo smart qualsiasi televisore o schermo. Si tratta di un lettore streaming portatile e senza cavi che si installa tramite porta HDMI. Si configura all’istante ed è leggero e maneggevole.

Mi TV Stick: oggi è in super offerta su eBay

L’offerta di eBay sul Mi TV Stick by Xiaomi è davvero eccezionale. Oltre a un grande risparmio, porti Android TV su qualsiasi televisore e schermo. Scarica app e giochi preferiti. Puoi accedere a Netflix, Disney+, You Tube, Prime Video e tanto altro ancora. Inoltre, grazie al telecomando Bluetooth con Google Assistant, premi il pulsante del microfono e trovi rapidamente quello che stai cercando.

Acquistalo subito a soli 39,99 euro, invece di 54,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.