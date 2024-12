Metapen Air 8 per iPad con ricarica rapida a soli 17€ in offerta a tempo

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione straordinaria che ti permette di avere una penna digitale per iPad a un prezzo davvero molto basso. Dunque non tardare perché si tratta di un’offerta a tempo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Metapen Air 8 a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro.

Dunque sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi. Soprattutto avrai una straordinaria penna digitale che ti permetterà di scrivere e disegnare in modo veramente molto fluido su qualsiasi iPad uscito dal 2018 fino al 2024.

Metapen Air 8: costo minimo e qualità top

La straordinaria qualità della Metapen Air 8, unita a un prezzo davvero ridicolo, la rende uno dei migliori acquisti di oggi. Soprattutto se scrivi e prendi appunti questa penna digitale è perfetta per te. Gode di una puntata sottile molto precisa che ti permetterà quindi di fare anche i piccoli dettagli senza problemi.

Quando l’accendi puoi tranquillamente appoggiare il palmo della mano sul tuo iPad senza che venga rilevato e questo ti permette di essere più veloce nella scrittura e anche nel disegno. Ha un design ultra leggero, con un peso di soli 10 grammi e non ha bisogno di nessun tipo di connessione. Inoltre gode di una super batteria in grado di durare 20 ore e in soli 45 minuti avrai una ricarica completa. E se sei di fretta la ricarichi per due minuti e hai due ore di lavoro.

Una grande soluzione per un costo veramente bassissimo. Dunque non aspettare che sia tardi l’offerta sparisca, vai subito su Amazon e acquista la tua Metapen Air 8 a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.