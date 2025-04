Nuovo iPad con A16 WiFi+Cellular: sconto IRRESISTIBILE su Amazon (minimo storico)

Il nuovo iPad con chipset A16 da 11 pollici è protagonista di una prima importante offerta su Amazon: oggi puoi acquistare il modello WiFi + Cellular 5G a soli 529 euro invece di 579, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout. Il modello in questione è dotato di 128GB di memoria interna.

Nuovo iPad con A16: il compagno perfetto per lavorare, creare e divertirti

Il nuovo iPad da 11 pollici con chipset A16 è un concentrato di potenza, velocità ed eleganza con prestazioni che ti permettono di lavorare, disegnare, guardare film, montare video, giocare e studiare senza mai perdere un colpo e un’efficienza energetica che garantisce una durata per tutta la giornata.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è una meraviglia dalla forte luminosità, fluidità e con tecnologia True Tone che si adatta automaticamente alla luce ambientale. Usato in combinazione con Apple Pencil, venduta separatamente, diventa uno strumento di studio e lavoro ancora più versatile e reattivo. Abbinandolo ad una Magic Keyboard Folio potrai trasformarlo in pratica in un piccolo MacBook.

Il modello è quello dotato di WiFi 6 e Connettività 5G, questo significa poter avere internet ovunque vai e tutte le volte che vuoi senza dipendere da una rete wireless. Tra le altre cose, la doppia fotocamera, una frontale e una posteriore, con cui effettuare videochiamate perfette, scattare foto o registrare video in 4K.

Il nuovo iPad è uno strumento completo per ogni tua attività giornaliera: acquista il modello WiFi+Cellular a soli 529 euro invece di 579, anche a rate.