Xiaomi Pad 7: tablet dalle prestazioni straordinarie senza spendere un capitale

Goditi questa fantastica occasione che trovi solo su eBay per avere un tablet dalle prestazioni eccezionali spendendo molto meno del suo prezzo. Stiamo parlando del mitico Xiaomi Pad 7 che adesso puoi mettere nel tuo carrello a soli 364,65 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo di listino e un ulteriore sconto del 15% con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 85 euro sul totale. Assolutamente una promozione da non farsi scappare. Dato che le unità disponibili non sono tantissime devi fare in fretta.

Xiaomi Pad 7: il prezzo crolla e ora è un affare

Xiaomi Pad 7 è in grado di unire uno straordinario design moderno e pratico con uno scomparto hardware di tutto rispetto. Pesa soltanto 500 grammi, ha uno spessore di appena 6,18 mm e monta una super batteria da 8850 mAh che dura tantissimo. Inoltre possiede una ricarica turbo da 45 W che ti consente di riportarlo al 100% in poco tempo. Ottimo anche il generoso display da 11,2 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e colori brillanti.

Monta il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3 con processo di produzione a 4 nm e GPU Adreno, supportato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 basato su Android. Come memoria interna troverai la bellezza di 256 GB che ti consentiranno di installare tutte le app che desideri e archiviare foto e immagini senza fare sacrifici. Potrai trasferire file in modo rapido grazie alla USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps, nonché avvalerti delle tecnologie di connettività Bluetooth 5.4 e WiFi 6E.

Che stai aspettando dunque? Chiaramente questa cifra lo vorranno tutte le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi Pad 7 a soli 364,65 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale XIAOMIDAYS25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.