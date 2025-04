Xiaomi Redmi Pad Pro in offerta flash a 179€: un best buy tra i tablet

Lo Xiaomi Redmi Pad Pro è protagonista di una nuova offerta su eBay e, grazie al codice sconto XIAOMIDAYS25, è ora disponibile al prezzo scontato di 179 euro diventando un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un tablet di alta qualità ma con un prezzo ridotto. Il modello in promozione è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Pad Pro: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica del Redmi Pad Pro conferma l’ottimo rapporto qualità/prezzo del tablet. Il modello in questione, infatti, dotato di un display IPS da 12,1 pollici con risoluzione di 2.5K e con l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, una garanzia assoluta in questa fascia di prezzo. Ci sono anche 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre a una maxi batteria da 10.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Il tablet è dotato del sistema operativo Android 15 con HyperOS. Si tratta di un modello completo, con un ampio display, un ottimo SoC e un software aggiornato. Sono disponibili anche accessori come la tastiera cover e la penna, da acquistare a parte ma che possono fare la differenza.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIDAYS25 è ora possibile acquistare il Redmi Pad Pro con un prezzo scontato di 179 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.