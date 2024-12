Mercoledì 2: quando esce in streaming su Netflix? Armatevi di tanta pazienza

Le riprese di Mercoledì 2 si sono da poco concluse, segnando un importante traguardo verso il debutto della seconda stagione.

Ora il progetto entra nella fase di post-produzione: un passaggio cruciale che, basandosi sui tempi della prima stagione di Mercoledì, potrebbe richiedere diversi mesi per concludersi.

Quando inizia la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

Come ben sappiamo, le riprese della prima stagione di Mercoledì erano terminate a marzo del 2022. La serie, poi, è uscita ufficialmente a novembre dello stesso anno. Tenendo conto delle medesime tempistiche, la nuova stagione potrebbe debuttare su Netflix verso il mese di luglio.

Questa lunga attesa, in realtà, è spiegabile solo in parte. Nonostante gli effetti visivi riguardanti “Mano” e le altre creature, Mercoledì rimane incentrata su dinamiche scolastiche e relazioni adolescenziali, tecnicamente meno impegnative rispetto ad altre produzioni. Tuttavia, le riprese hanno richiesto ben sette mesi, un periodo piuttosto lungo per uno show di questo tipo. Considerando il successo travolgente della prima stagione, un lasso di tempo così sostenuto desta non poche perplessità.

Mercoledì è una delle serie tv più viste nella storia di Netflix, con 1,7 miliardi di ore conteggiate e 252 milioni di visualizzazioni, superata solo da Squid Game e Stranger Things 4. Il ritardo maturato per lo sviluppo della seconda stagione rappresenta dunque una vera e propria sfida Netflix: la speranza è che, ovviamente, Mercoledì 2 riesca a tenere alto l’interesse nonostante i 3 anni di distanza dai primi episodi.

Per adesso, la piattaforma ha iniziato a stuzzicare i fan con diversi teaser ed una nuova immagine di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, in uno scenario gotico e inquietante (potete osservarla nella copertina di questo articolo).

Gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno anticipato che la nuova stagione sarà decisamente più cupa, concentrandosi sull’horror piuttosto che sul romanticismo: una scelta che porterà Mercoledì 2 ad un livello successivo, crescendo di pari passo con l’età media degli storici fan.