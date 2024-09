Mercoledì 2, torna Tim Burton: più horror e meno romanticismo

La seconda stagione di Mercoledì, serie tv di grandissimo successo e diretta in parte da Tim Burton, uscirà su Netflix nel 2025, probabilmente già durante i primi mesi.

La produzione è in pieno svolgimento ma in leggero ritardo, a causa degli impegni di Burton per il film Beetlejuice Beetlejuice. Ora che la pellicola è uscita al cinema, il regista è tornato a concentrarsi su Mercoledì 2 insieme ai co-creatori Al Gough e Miles Millar.

Mercoledì 2: cast, anticipazioni episodi e uscita su Netflix

La prima stagione di Mercoledì ha visto Tim Burton dirigere i primi quattro episodi, mentre gli altri sono stati affidati a Gandja Monteiro e James Marshall. Anche per la seconda stagione, Burton sarà alla regia per metà degli episodi, mantenendo un perfetto mix di humor nero e atmosfere gotiche. Secondo Al Gough, la presenza di Burton è fondamentale per l’estetica e l’anima dello show, grazie alla cura minuziosa dei dettagli ed alla sua totale dedizione al progetto, proprio come con Beetlejuice Beetlejuice.

Il cast principale tornerà quasi al completo, con Jenna Ortega di nuovo nei panni di Mercoledì Addams e nuovi membri che includono Steve Buscemi, Christopher Lloyd e Thandiwe Newton: Ortega, oltre ad essere la protagonista indiscussa dello show, avrà un ruolo più attivo nella produzione stessa della serie. Le riprese sono a buon punto e Burton sta ancora lavorando sui suoi episodi, quindi sembra che la tabella di marcia preveda una conclusione entro fine anno.

Narrativamente, Mercoledì 2 promette più horror ed azione, con influenze cinematografiche da film come Prom Night e Carrie. Jenna Ortega ha anche rivelato che ci saranno meno momenti romantici: un aspetto che, secondo il team creativo, ha rallentato la prima stagione. Questa volta, la trama si concentrerà maggiormente sulle amicizie e sulla famiglia. Per coloro che volessero concedersi un doveroso rewatch, in attesa dei nuovi episodi, ricordiamo che la prima stagione di Mercoledì è disponibile in streaming su Netflix.