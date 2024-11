Mercoledì 2, che colpo: anche Lady Gaga nella nuova stagione

Lady Gaga prenderà parte alla seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix incentrata proprio sul personaggio di Mercoledì Addams, come riportato dal sito Variety.

Sotto stretto riserbo i dettagli circa il ruolo che la cantante ed attrice rivestirà. Al tempo stesso, quello di Lady Gaga in Mercoledì 2 dovrebbe essere in realtà un piccolo cameo e non dovrebbe trattarsi di un personaggio di lunga presenza.

Lady Gaga in Mercoledì 2: cosa sappiamo

Pare che il team di produzione abbia cercato di includere Lady Gaga in modo più significativo nella seconda stagione di Mercoledì, ma questo non è stato possibile per via dei numerosi impegni dell’artista. Al momento, Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ed i rappresentanti di Lady Gaga hanno preferito non esprimere commenti.

La presenza di Lady Gaga in Mercoledì 2 giungerà a poca distanza dalla sua partecipazione al film Joker: Folie à Deux, al fianco di Joaquin Phoenix, che tuttavia è risultato essere un vero e proprio flop al botteghino. La cantante ed attrice ha già dimostrato il suo talento nel mondo del cinema, ottenendo anche una candidatura agli Oscar per l’interpretazione nella pellicola A Star Is Born, accanto a Bradley Cooper, ed una vittoria per la miglior canzone originale, grazie ad Hold My Hand in Top Gun: Maverick. Lady Gaga è inoltre apparsa in House of Gucci ed ha lasciato la sua evidente impronta in diverse stagioni di American Horror Story.

Ma tornando a Mercoledì 2, la stessa Jenna Ortega aveva già dichiarato in passato quanto le sarebbe piaciuto vedere Lady Gaga coinvolta nella serie, specie a seguito del boom ottenuto con l’ormai celebre scena del ballo di Mercoledì, subito virale su TikTok e con sottofondo il remix del brano Bloody Mary:

Per finire, vi ricordiamo che la nuova stagione di Mercoledì sarà disponibile in streaming su Netflix nel 2025, presumibilmente dopo l’estate.