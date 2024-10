Stranger Things 5: il finale di stagione promette una valle di lacrime

David Harbour ha recentemente offerto un’anteprima entusiasmante del finale di Stranger Things 5, definendo l’episodio conclusivo della quinta stagione come il migliore e più emozionante mai realizzato.

Con l’ultima stagione di Stranger Things ormai vicina, Harbour, che ha interpretato il personaggio di Jim Hopper fin dall’inizio, ha dunque espresso grande approvazione per la puntata finale della popolare serie Netflix.

Stranger Things 5: anticipazioni ultimo episodio e cast

Durante un’intervista rilasciata per il podcast Happy Sad Confused, Harbour ha ammesso di essere stato piuttosto critico in alcune circostanze nei confronti di Stranger Things, ma ha elogiato il lavoro svolto sull’episodio 8 della stagione finale. L’attore ha poi aggiunto che, in fase di lettura del copione, diversi membri del cast hanno iniziato a piangere e, soprattutto in relazione a quelli che saranno gli ultimi venti minuti dell’episodio, l’emozione è diventata incontenibile. Una vera e propria valle di lacrime ha coinvolto tutti i protagonisti, inclusi coloro che, come Noah Schnapp, hanno vissuto gran parte della loro adolescenza sul set.

Harbour ha sottolineato come il legame emotivo fosse particolarmente forte per i giovani attori, che hanno iniziato a lavorare in Stranger Things quando avevano appena 11 o 12 anni, ed ora si trovano a concludere un’esperienza durata un decennio. Secondo l’attore, il finale di Stranger Things 5 e dell’intera serie non solo racchiude la crescita dei protagonisti ma lo fa in modo toccante e magistrale, garantendo agli spettatori un episodio epico e commovente.

Harbour non ha perso occasione per lodare il lavoro dei creatori, i Duffer Brothers, sottolineando come questi si dimostrino sempre in grado di superare sé stessi in termini di qualità. Ha inoltre accennato all’enorme sfida logistica e creativa rappresentata dalle sceneggiature, che preannunciano scene ancora più ambiziose di quelle viste finora. Ricordiamo che nel cast di Stranger Things figurano anche star come Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Con queste premesse, i fan di Stranger Things possono aspettarsi una quinta stagione con un finale spettacolare, emozionante e degno della lunga attesa.