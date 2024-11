Squid Game 2 sarà pura violenza: lo sceneggiatore teme di aver esagerato

Squid Game 2 sta arrivando e, in base alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la seconda stagione potrebbe essere molto più cruda della prima.

Divenuta un vero e proprio fenomeno a livello globale su Netflix, Squid Game ha fin da subito catturato l’attenzione del pubblico grazie ad una riuscitissima combinazione di giochi per bambini e riflessioni su temi sociali, come la disparità fra classi e l’indigenza economica.

Squid Game 2: anticipazioni e quando esce su Netflix

Hwang Dong-hyuk, showrunner di Squid Game, in una recente intervista ha sottolineato le difficoltà riscontrate per innalzare ulteriormente la qualità dello show. Chiamando in causa alcune specifiche sequenze, a cui assisteremo durante i nuovi episodi, le ha definite come “le più impegnative della sua carriera”. La trama si immerge in temi ancora più cupi, riflettendo un mondo reale che, secondo Hwang, non smette di peggiorare: i crescenti conflitti e i disastri climatici sono gli spunti che alimentano la nuova narrazione.

Lo showrunner ha anche espresso preoccupazioni circa la brutalità e la crudezza di Squid Game 2, chiedendosi se il pubblico sia effettivamente pronto a gestire una storia così d’impatto. Un timore forse ingiustificato: proprio questo approccio così audace ha decretato l’immenso successo della serie, ed il trailer ha già anticipato la presenza di giochi ancora più spietati. Essendo il capitolo centrale della trilogia, dato che l’intero ciclo si concluderà con una terza stagione, le aspettative dei fan sono altissime.

Ad ogni modo, per goderci i nuovi episodi di Squid Game 2 in streaming su Netflix sarà necessario attendere il prossimo 26 dicembre.