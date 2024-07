Memoria del cellulare piena? Con la microSD Lexar da 256GB risolvi (29€)

La memoria del tuo smartphone, del tuo tablet, quella della macchina fotografica o del tuo computer portatile è ormai arrivata al limite? Nessun problema, oggi puoi risolvere con una spesa davvero piccola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la microSD Lexar da 256GB a soli 29,99 euro, invece che 34,99 euro.

Con lo sconto del 14% sul prezzo originale avrai un ottimo risparmio e soprattutto un ottimo dispositivo. Potrai aumentare la memoria di qualsiasi device dotato di uno slot microSD e anche trasferire file da un posto all’altro in modoveloce. È super versatile e a questo prezzo non ha rivali.

MicroSD Lexar da 256GB super veloce e prezzo Hot

Con la microSD Lexar avrai uno spazio di archiviazione di ben 256GB e quindi potrai tenere tutte le foto e i video in alta risoluzione che vuoi. Puoi aumentare la memoria del tuo smartphone o tablet. Può inserire la scheda in un drone, in una macchina fotografica o in una consolle di gioco.

Grazie alla classe A2 puoi installare le app per prestazioni eccezionali. E possiede una velocità di scrittura di 150 MB/s e di lettura fino a 205 MB/s. Questo ti permette di trasferire file in modo veloce dal tuo dispositivo mobile al computer e viceversa. È resistente alle alte temperature, ai raggi X, alle vibrazioni e alle cadute.

Si tratta davvero di una promozione spettacolare ma a breve potrebbe scadere e quindi devi fare in fretta. Dunque vai subito su Amazon e acquista la tua microSD Lexar da 256GB a soli 29,99 euro, invece che 34,99 euro. Se la ordini oggi la potrai addirittura ricevere entro le 22:00 di stasera con Prime. Se non sei ancora abbonato al servizio fallo subito cliccando qui e goditi tutti i vantaggi.