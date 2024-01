MediaWorld Tech Mania: Lavatrice Samsung Crystal Clean da 7kg a soli 369,99€

Tra le tante offerte della promozione Tech Mania di casa MediaWorld, segnaliamo la lavatrice Crystal Clean di Samsung con capacità di carico pari a 7 kg in promo a 369,99 euro invece di 819 euro (prezzo consigliato dal produttore al pubblico). E se si sceglie l’opzione Ritiro gratuito in negozio, è possibile usufruire del ritiro gratuito. Ecco il link all’offerta.

Lavatrice Samsung Crystal Clean a prezzo outlet sul sito di MediaWorld

La lavatrice del marchio Samsung in offerta sul sito mediaworld.it presenta la tecnologia Ecolavaggio, grazie alla quale ogni famiglia italiana può assicurarsi un buca perfetto, anche qualora venga impostata una temperatura di lavaggio bassa.

Ma come funziona? In breve, il detergente si trasforma in bolle, e quest’ultime prenetano attraverso i tessuti rimuovendo lo sporco agevolmente, proteggiando al tempo stesso i materiali e risparmiando energia (classe di efficienza energetica B).

Integrata nella lavatrice Samsung anche la funzione Vapore igienizzante. Una volta attivata, dal fondo del cestello arriva un potente getto di vapore che va a rimuovere lo sporco più ostinato, più il 99,9% di batteri e allergeni. In questo modo, dunque, si ha un bucato pulito e igienizzato.

Un altro punto di forza della lavatrice è la tecnologia Digital Inverter, che consente di ottenere i risultati sperati in modo silenzioso ed efficace, consumando per giunta meno energia rispetto a un motore tradizionale. Senza contare la garanzia di 20 anni.

Approfitta subito della nuova offerta di MediaWorld sulla lavatrice Crystal Clean di Samsung per risparmiare oltre 450 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La promozione Tech Mania termina il prossimo 14 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.