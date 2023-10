MediaWorld: extra sconto del 15% per gli acquisti da APP con Carta MW Club

A sorpresa MediaWorld ha lanciato la promo Let’s Go! App Day, valida solo per oggi: tutti i possessori della carta MediaWorld Club che acquisteranno da app, riceveranno un extra sconto immediato del 15%.

Se non ne possiedi ancora una, richiedi una carta MW Club tramite questa pagina. Allo stesso modo, puoi scaricare l’app Android e quella iOS su quest’altra pagina. Ti ricordiamo che la promo è valida fino alle 23:59 di oggi, venerdì 20 ottobre.

App Day MediaWorld: 15% di sconto per i possessori della carta MW Club

Grazie all’offerta speciale di MediaWorld valida solo per oggi puoi acquistare a un super prezzo diversi articoli top. Ecco alcune delle promo da non perdere:

Puoi inoltre contare sull’opzione Ritiro gratuito in negozio, così da non spendere nulla per le spese di spedizione. Una volta aggiunto l’articolo di tuo interesse al carrello, prima di procedere con il pagamento seleziona il punto vendita più vicino a casa tua per evitare di pagare la consegna.

Un ulteriore vantaggi di acquistare tramite l’app MediaWorld è la navigazione semplice e intuitiva del catalogo, con la possibilità di consultare tutte le schede tecniche ed effettuare i confronti tra questo e quell’altro prodotto.

Usando l’app puoi pagare con carta di credito o debito, PayPal e carta prepagata PostePay.

Accedi all’offerta Let’s Go App Day di MediaWorld per beneficiare di un extra sconto del 15% e ottenere così un super prezzo su uno degli articoli di tuo interesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.