MediaWorld chiude in bellezza l'October Tech: Apple Watch Series 8 a 399 euro

Difficile immaginare un finale migliore. Il volantino MediaWorld October Tech è stato breve ma intenso, un ottimo anticipo delle offerte che ci attendono già dalla prossima settimana con il Prime Day. La promozione termina oggi, ma c’è ancora tempo per un’ultima bomba: Apple Watch Series 8 crolla a 399 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito mediaworld.it (il prezzo precedente era 429 euro, ndr). E selezionando l’opzione Ritiro gratuito in negozio, le spese di spedizione sono gratis.

Apple Watch Series 8 in offerta a 399 euro sul sito di Mediaworld

Il modello protagonista dell’offerta di MediaWorld è Apple Watch Series 8 in versione GPS da 45 mm, con cassa in alluminio color argento e il cinturino Sport color bianco. Si tratta di una combinazione estremamente elegante, che calza a pennello su qualunque persona e si adatta alla perfezione a qualsiasi contesto, sia al lavoro che in palestra o al ristorante.

Rispetto ai modelli precedenti, Apple Watch 8 guadagna un doppio sensore di temperatura e il rilevamento automatico degli incidenti in auto, con chiamata ai soccorsi immediata. Arriva poi con a bordo WatchOS 9, che introduce nuove watchface, una nuova app per la bussola e il monitoraggio dei multisport.

Per il resto è l’Apple Watch di sempre, con un GPS precisissimo e la possibilità di effettuare le chiamate direttamente dallo smartwatch. In definitiva, si tratta di un acquisto ideale per chi ha un vecchio Apple Watch e vorrebbe cambiarlo con uno di recente costruzione mantenendo un eccellente rapporto qualità prezzo.

Cogli al volo l’offerta a sorpresa di MediaWorld su Apple Watch Series 8, così da risparmiare 30 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ricorda di selezionare l’opzione Ritiro in negozio per non pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.