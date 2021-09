MediaTek ha appena svelato il nuovo chipset Kompanio 900T per tablet e PC. Di fatto, la società taiwanese ha presentato oggi un nuovo membro della serie Kompanio pensato per le piattaforme di mobile computing. I tablet/PC dotati di questo chip saranno presto disponibili sul mercato cinese e non solo.

MediaTek Kompanio 900T: le caratteristiche tecniche

In vista delle esigenze sempre più diversificate dei consumatori per le funzioni e l'esperienza dei tablet/PC, MediaTek ha lanciato la serie di piattaforme Kompanio.

In precedenza l'azienda aveva già svelato al mondo la gamma Kompanio 1300T, che sta venendo inserita all'interno di tablet di fascia alta computer. Il nuovo chip 900T appena presentato offrirà agli utenti un'esperienza ad alte prestazioni.

Il chipset in questione è prodotto sulla base della più recente tecnologia avanzata a 6 nm e adotta un design dell'architettura CPU octa-core. Contiene due core ARM Cortex-A78 ad alte prestazioni e sei core ARM Cortex-A55 ad alta efficienza energetica. È inoltre dotato di GPU ARM Mali-G68 ed elaborazione AI.

Il Kompanio 900T supporta la memoria LPDDR5 di punta e l'archiviazione UFS 3.1 e può essere adattato agli schermi con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione 2K. Inoltre, la nuova piattaforma integra anche un modem 5G, supporta la rete a doppio modulo SA/NSA, copre Netcom full-band 5G Sub-6GHz, supporta l'aggregazione 5G, i servizi VoNR e altre tecnologie chiave 5G. Non di meno, dispone del supporto 2×2 MIMO Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. I contenuti video SDR possono essere migliorati con un effetto di visualizzazione simile all'HDR.

La società di Taiwan ha affermato che la serie di piattaforme Kompanio è stata ampiamente adottata da molti produttori di apparecchiature in tutto il mondo, creando dispositivi di elaborazione mobile tra cui computer notebook Chromebook e tablet che sono popolari in diversi mercati. I primi tablet e smart PC con a bordo il SoC MediaTek 900T saranno presto disponibili per l'acquisto. Restate connessi.

