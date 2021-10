MediaTek Dimensity 2000: ecco nuove info chiave

Le specifiche tecniche del nuovo SoC MediaTek Dimensity 2000 sono apparse online; di fatto, sarà realizzato con il processo costruttivo a 4 nanometri di TSMC. A dirlo è un noto leakster online.

MediaTek Dimensity 2000: cosa sappiamo?

Le indiscrezioni hanno già iniziato a suggerire che i chipset di punta MediaTek Dimensity di nuova generazione saranno basati sulla nuova architettura ARMv9. La più recente di queste perdite afferma che l'OEM taiwanese potrebbe essere una delle prime aziende a effettuare ordini con le fonderie a 4 nm di TSMC. La nuova piattaforma si chiamerà Dimensity 2000, e ora sono emerse nuove notizie in merito.

Secondo Digital Chat Station, un leakster molto affidabile, la CPU di MediaTek presenterà un core Cortex-X2 con clock a 3.0 GHz, tre core Cortex-A710 e quattro core A510. Questa architettura è molto simile alla configurazione vista sul futuro ipotetico Snapdragon 898 e sull'Exynos 2200, ed entrambi saranno basati sul processo a 4 nm di Samsung.

Il recente legame di Samsung con AMD per la GPU e i problemi di Huawei in merito alla ricerca di un possibile partner per la produzione di chipset, hanno fatto sì che il nuovo Dimensity 2000 sarà l'unico ad utilizzare la Mali-G710 MC come scheda grafica.

Il G710 arriva come successore del G78 e si prevede che possa fornire un aumento del 20% delle velocità e prestazioni migliori del 35% per le attività di apprendimento automatico, secondo quanto dichiarato ufficialmente da ARM.

Tuttavia, Samsung, si aspetta che sia circa il 30% più veloce rispetto ai vecchi chip Mali che utilizzava in passato. Le prestazioni effettive saranno dettate dalle velocità di clock sui due nodi a 4 nm.

Anche se sono già emersi i primi benchmark che ci hanno permesso di dare una rapida occhiata alla velocità con cui viaggeranno i prossimi chipset, questo non non è qualcosa su cui basarci. Bisognerebbe aspettare l'arrivo di terminali con i nuovi chipset per capire maggiori dettagli.

Ricordiamo che tutti e tre i chip dovrebbero essere ufficializzati alla fine di quest'anno o a gennaio.