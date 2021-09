Intel si sta affidando a TSMC per la produzione di chip

Intel spiega perché sta esternalizzando la produzione di chip al colosso taiwanese TSMC. Di fatto, l'azienda americana ha deciso di incaricare TSMC per la produzione in serie delle sue GPU ARC con il suo processo a 6 nm.

Perché Intel esternalizza la produzione?

La pianificazione va avanti e prima di decidere finalmente quale processo seguire, c'è ancora molto da fare. Secondo il vicepresidente di Intel Raja Koduri, afferma:

È necessario prima determinare il processo che può essere assunto all'inizio della progettazione. Anche altre caratteristiche, come la frequenza operativa che può essere utilizzata, sono fattori importanti. Anche il costo è un problema. Questi tre, ovvero il rapporto costo-prestazioni, vengono presi in considerazione quando si decide quale processo utilizzare.

Intel ha dichiarato che Alchemist ha trovato il miglior equilibrio sul nodo N6 di TSMC. Tenendo conto anche del ritardo della compagnia nel processo e dell'ambiente competitivo con grandi players come AMD e NVIDIA in circolazione, la costruzione di un nuovo prodotto su un nodo normale potrebbe aver facilmente influito sul potenziale prestazionale della GPU ARC.

I problemi di approvvigionamento hanno avuto un terribile impatto sull'industria manifatturiera dei semiconduttori negli ultimi 18 mesi. Tuttavia, Intel ha avuto un vantaggio qui grazie alla sua strategia verticale e alla dipendenza dalla progettazione e dalla produzione interne. Questo ha permesso a Intel di avere una maggiore flessibilità per pianificare in anticipo le sue linee di assemblaggio e passare rapidamente in base alle condizioni di mercato.

Ci sono anche altri fattori quando si tratta di GPU. Essendo relativamente più grandi rispetto alle CPU, queste richiedono più transistor che si traducono in un minor numero di chip per wafer.

C'è, ovviamente, una strategia ben pianificata per competere con la capacità dei rivali; la compagnia ha destinato una grossa fetta del nodo N6 a TSMC: that's it. Ciò consentirà a Intel di produrre in serie GPU ARC per soddisfare la domanda, garantendo allo stesso tempo che rimangano un passo avanti rispetto alla concorrenza occupando le risorse di TSMC.