Manchester City-Arsenal: come vedere la FA Cup in streaming

Sei un appassionato di calcio e ami anche quello inglese? Allora non puoi perderti la FA Cup che, grazie a DAZN, oggi è disponibile anche in Italia. Attiva subito l’abbonamento a un prezzo speciale. In questo modo potrai vedere Manchester City-Arsenal in streaming.

L’appuntamento è previsto per venerdì 27 gennaio 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 21:00. Perciò non prendere appuntamenti per quell’ora. Potrai gustarti una serata all’insegna del migliore sport guardando sfidarsi due squadre eccezionali e potenti.

Grazie al tuo abbonamento DAZN potrai anche vedere in esclusiva tutte le partite della Serie A TIM. Inclusi hai anche LaLega, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom, Golden Boy e tanto altro.

Manchester City-Arsena: cosa devi fare se ti trovi all’estero

Alcuni problemi di accesso potrebbero arrivare se ti trovi all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea puoi tranquillamente vedere Manchester City-Arsenal e tutta la FA Cup con il tuo abbonamento DAZN senza alcuna restrizione geografica. Infatti, nella portabilità transfrontaliera sono inclusi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Grazie a questa opportunità potrai viaggiare ogni volta che vuoi e accedere sempre ai tuoi contenuti sportivi da ogni parte d’Europa. Affrettai perché i contenuti in programma su DAZN sono davvero tanti e questa settimana non puoi perderti nemmeno Manchester City-Arsenal in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.