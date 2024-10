“Mamma, ho un problema”: il messaggio truffa che svuota il conto

Nelle ultime ore l’ennesima segnalazione ha smascherato un nuovo messaggio truffa svuota conto. Tutto inizia con: “Mamma, ho un problema“. Inviato dai cybercriminali per estorcere denaro, questo raggiro si sta diffondendo velocemente tra gli smartphone e i telefoni di molte persone. Le più vulnerabili sono quelle maggiormente in pericolo.

Recentemente una signora di 72 anni ha ricevuto un messaggio dove il criminale, spacciandosi per la figlia, ha chiesto denaro per sostituire computer e televisori che si erano guastati. Tutto è proseguito con l’invio, da parte dei truffatori, degli estremi per permettere alla donna di fare il bonifico con la somma richiesta.

Questo non è un caso isolato purtroppo. Infatti, proprio in questi giorni si stanno intensificando raggiri che sfruttano questi scenari. Proprio ieri abbiamo segnalato una nuova truffa telefonica dove, un sedicente carabiniere, chiama per avvisare che il figlio ha avuto un incidente. Un altro modo per estorcere denaro.

Come riconoscere e difendersi dal messaggio truffa svuota conto

Cadere nella trappola del nuovo messaggio truffa svuota conto significa perdere importanti somme di denaro, regalate ai cybercriminali. Vediamo quindi come riconoscere questo raggiro e cosa fare per evitare di cadere nella sua pericolosa trappola:

non rispondere mai a messaggi provenienti da utenti sconosciuti, anche quando dicono di essere tuo figlio;

mai a messaggi provenienti da utenti sconosciuti, anche quando dicono di essere tuo figlio; verifica subito il numero di telefono chiamando tuo figlio o il parente che ti avrebbe scritto da un’altra numerazione;

subito il numero di telefono chiamando tuo figlio o il parente che ti avrebbe scritto da un’altra numerazione; non farti prendere dalla fretta , è la tecnica dei criminali per rubarti ancora più denaro;

, è la tecnica dei criminali per rubarti ancora più denaro; evita di fornire dati personali , informazioni sensibili e dettagli di pagamento a chi non conosci;

, informazioni sensibili e dettagli di pagamento a chi non conosci; non inviare denaro su richiesta di messaggi da numerazioni sconosciute;

su richiesta di messaggi da numerazioni sconosciute; non effettuare mai bonifici istantanei che in caso di truffe online sono impossibili da annullare.

In conclusione, il messaggio truffa che svuota il conto è davvero pericoloso. Facendo leva sui sentimenti di un genitore preoccupato, i criminali cercano di estorcere più denaro possibile. Adesso hai tutte le informazioni necessarie per riconoscere questo raggiro e tutti i consigli per proteggerti e non cadere nella trappola.