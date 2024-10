"Suo figlio ha avuto un incidente!" La nuova truffa telefonica da conoscere

Ultimamente, molti cybercriminali stanno facendo leva sul panico per truffare più utenti. Una nuova truffa telefonica, assolutamente da conoscere, sta mietendo tantissime vittime in tutta Italia. La prossima vittima potresti essere tu. Nel caso dovessi ricevere una telefonata di un presunto agente delle forze dell’ordine che ti avvisa in merito a un incidente avuto da tuo figlio fai molta attenzione.

È successo a una cittadina del nord Italia che, al quotidiano locale L’Eco di Bergamo, ha denunciato: “Ho ricevuto una chiamata da un uomo che, presentandosi come carabiniere, mi ha chiamata per avvisare di un incidente capitato a mio figlio. Mi sono fin da subito insospettita, perché mio figlio vive e lavora all’estero. Ho capito che si trattava di una truffa e ho riattaccato“.

Con un altro cittadino, invece, i criminali hanno sfruttato un’altra motivazione: “Hanno chiamato anche me dicendo che mio figlio aveva investito una anziana e volevano i soldi per il risarcimento“. L’obiettivo comune a questa truffa telefonica è estorcere denaro alle vittime. Già il fine è spregevole, ma qui anche il mezzo è davvero deprecabile.

L’allarme truffa telefonica che sfrutta i tuoi famigliari

Con questa truffa telefonica i criminali cercano di estorcere denaro sfruttando i famigliari della vittima. Generando panico, sperano che la preda cada nella loro trappola e agisca senza pensarci. A lanciare l’allarme è stato l’ex vicesindaco di Valbrembo, una cittadina nel bergamasco, che ha scritto:

Stanno telefonando a tutte le famiglie, attenzione perché è una truffa. Le forze dell’ordine sono già a conoscenza di quanto sta accadendo.

La situazione è preoccupante, tanto quanto l’allarme lanciato per la truffa telefonica Wangiri. Pertanto è importante assumere buone abitudini e agire in maniera lucida anche quando la situazione sembra d’emergenza. In caso dovessi ricevere una telefonata che ti avvisa di un grave incidente dove è coinvolto un tuo famigliare segui questi consigli: